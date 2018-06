Benfica vai defrontar franceses do Lyon no regresso da Eusébio Cup

O Benfica vai defrontar os franceses do Lyon, a 1 de agosto no estádio do Algarve, na edição 2018/2019 da Eusébio Cup, uma competição de futebol que homenageia o antigo jogador Eusébio, anunciou o clube esta quinta-feira.

A Eusébio Cup disputou-se pela primeira vez em 2008, tendo como clube convidado e vencedor o Inter de Milão, então treinado por José Mourinho. Além da formação transalpina, já participaram na competição formações inglesas, espanholas, brasileiras, holandesas e mexicanas.

No ano passado, a competição, que deveria disputar-se frente aos escoceses do Glasgow Rangers, no Canadá, foi cancelada por incumprimento de prazos por parte da entidade promotora.

Esta será a segunda vez que a Eusébio Cup se disputa fora do estádio da Luz, depois de em 2015 ter decorrido em Monterrey, no México, e fechará a participação do Benfica na International Champions Cup.

