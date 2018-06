Bruno de Carvalho: “Nunca quis ser um populista”

“Hoje foi o primeiro dia em que consegui despir a camisola de Presidente do Sporting CP”, come√ßou por dizer Bruno de Carvalho numa longa publica√ß√£o no Facebook, partilhada¬†esta quinta-feira. O presidente destitu√≠do do Sporting rompeu o sil√™ncio e come√ßou por agradecer aos 30% dos s√≥cios que votaram pela sua continuidade na dire√ß√£o durante a Assembleia Geral de s√°bado e “aos seis leais companheiros de Dire√ß√£o”.

“Nunca quis ser um L√≠der populista. Um demagogo de frases feitas, que age para seu benef√≠cio e que quer levar as massas por promessas ocas mas apelativas”, rematou Bruno de Carvalho, que tinha at√© esta quarta-feira para responder √† nota de culpa que levou √† sua suspens√£o.

Bruno de Carvalho admitiu que a sua “pressa de devolver alegrias ao universo sportinguista pode ter sido entendida por alguns como a√ß√£o de um populista e que dividiu as gera√ß√Ķes”, considerando que foi “pouco h√°bil na democracia, pois n√£o tinha m√£os a medir num trabalho e objetivo de recupera√ß√£o desportiva, financeira, de imagem”.

Um ditador arrogante mas afinal era s√≥ um L√≠der apaixonado e disposto a dar a vida pelo nosso Clube. Mas o discurso levou a que muitos Sportinguistas se afastassem, mesmo n√£o percebendo o porqu√™… nem eu percebi, at√© esta reflex√£o.”, disse Bruno de Carvalho no Facebook.

Sobre as elei√ß√Ķes marcadas para o dia 8 de setembro, com Frederico Varandas, Fernando Tavares Pereira e Jo√£o Benedito (avan√ßado pela imprensa) j√° na corrida para a presid√™ncia do Sporting, Bruno de Carvalho pediu para se “encarar cada lista com o respeito que merece”, apelando para “que se acabe com este processo disciplinar e se permita aos sportinguistas ouvirem todos os que quiserem falar e decidirem o futuro do clube e da SAD”, incluindo “o √ļltimo Presidente e o seu Conselho Diretivo”, se tal for essa a sua decis√£o.

Leia a mensagem de Bruno de Carvalho na íntegra:

Hoje foi o primeiro dia em que consegui despir a camisola de Presidente do Sporting CP. Olhar para tr√°s e de forma calma olhar para tudo.

Tenho de começar logo com um primeiro agradecimento especial aos quase 30% que votaram na nossa não destituição. Nem vale mais discutir se foram mais ou não. Vale a pena agradecer, do fundo do coração, a estes Sportinguistas que mostraram toda a sua confiança, gratidão, carinho e reconhecimento pelo trabalho feito e que estava a continuar a ser realizado. Depois um enorme agradecimento aos 6 Leais companheiros de Direcção e ao Fernando Carvalho, guerreiro resistente do CFD.

E estes 5 anos? Do popular ao populista. Do discurso – forma versus conte√ļdo – √†s tomadas de posi√ß√£o. Forma construtiva ou destrutiva de agir. Nunca quis ser um L√≠der populista. Um demagogo de frases feitas, que age para seu benef√≠cio e que quer levar as massas por promessas ocas mas apelativas. Pelo contr√°rio, sempre quis ser um L√≠der popular, com os p√©s assentes na terra, com um discurso mobilizador que voltasse a devolver o orgulho e respeito a um Clube que estava adormecido, resignado e sem energia. E aqui acho que come√ßou um pouco a confus√£o entre ser popular ou populista.

Era fundamental ter um discurso forte para “acordar” os Sportinguistas e lhes devolver a cren√ßa de que podiamos de facto voltar a ser o Grande Sporting! Um discurso ambicioso, virado para dentro e para fora, demostrando ao Mundo que est√°vamos aqui para vencer tudo e exigir de volta o que tinhamos perdido: Respeito.

Isto abriu uma guerra geracional que n√£o era de todo o pretendido. Temos uma gera√ß√£o que conseguiu ter a sorte de ver um Sporting CP a ser o cr√≥nico vencedor e sem precisar de ter um discurso de “combate”. Esta gera√ß√£o conseguiu ver o Sporting CP vencer com a possibilidade de ter um discurso “estadista”. Depois temos uma gera√ß√£o que pouco ou nada viu o Sporting CP ganhar. Que estava habituada a ser gozada, com o Sporting CP a ser considerado um Clube amigo e simp√°tico. Uma gera√ß√£o que quer ser feliz.

Estas gera√ß√Ķes distintas n√£o t√™m de estar antagonizadas. T√™m todos apenas de perceber e entender os desafios do S√©c. XXI para um Clube que, dos grandes, era o mais pequeno e o mais endividado.

A minha pressa de devolver alegrias ao Universo Sportinguista pode ter sido entendida por alguns como acc√£o de um populista e que dividiu as gera√ß√Ķes. Mas nunca foi essa a minha inten√ß√£o. Prometemos um Clube que voltasse a ser a Maior Pot√™ncia Desportiva Nacional e conseguimos esta √©poca provar isso, de forma inequ√≠voca. Voltar a ser um Clube de ADN ecl√©tico e fiz√©mos o Pavilh√£o. Que se podia ser competitivo no futebol e manter a maioria da SAD (e com lucros constantes). Isto n√£o s√£o tiques de um populista, s√£o actos de uma equipa que se quis de matriz popular e que cumpriu sempre as suas promessas, conseguindo uma mobiliza√ß√£o nunca vista no Clube, com a Miss√£o Pavilh√£o, a unifica√ß√£o da Curva Sul no Est√°dio e estarmos quase na meta dos 180.000 Associados.

Mas confesso que se olhar bem, se olhar profundamente, a pressa com que tudo foi feito, o trabalho 24h/24h que não permitiu um sentido mais diplomático de actuação, pode ter deixado uma imagem errada a muitas pessoas. Fui pouco hábil na diplomacia, pois não tinha mãos a medir num trabalho e objectivo de recuperação desportiva, financeira, de imagem, que tem uma dimensão de necessidade e de empenho que ninguém imagina.

O discurso? A vontade de fazer sempre mais, e mais e mais, levou a que o discurso n√£o fosse moderado. E era necess√°rio ter tido a habilidade de n√£o criar desgaste e ruptura com esse discurso. Mas a verdade √© que, quanto mais sucesso mais e maiores os ataques sofridos. Quanto mais ataques mais necessidade de defender o Clube com unhas e dentes. Quanto mais se defendou o Clube com unhas e dentes mais o discurso come√ßou a parecer destrutivo, belicista, nunca apaziguador… Um ditador arrogante mas afinal era s√≥ um L√≠der apaixonado e disposto a dar a vida pelo nosso Clube. Mas o discurso levou a que muitos Sportinguistas se afastassem, mesmo n√£o percebendo o porqu√™… Nem eu percebi, at√© esta reflex√£o. Afinal, o conte√ļdo era aparentemente 100% correcto, os objectivos at√© estavam a ser cumpridos (excep√ß√£o ao futebol s√™nior profissional), o sucesso ia aumentando, mas com isso tamb√©m a imagem de um ditador, belicista e incapaz de se proteger. As minhas tomadas de posi√ß√£o nunca quiseram refletir o que sou na realidade, mas t√£o somente o que, dia a dia, tinha de ir superando para resolver todos os problemas herdados e os constantes obst√°culos que nos eram colocados. Foco total no trabalho e foco 0 no tratamento da imagem pessoal / pol√≠tica / institucional do Presidente. Sempre acreditei que os resultados tudo superassem, at√© porque todo o discurso e tomadas de posi√ß√£o eram para o Clube chegar ao sucesso. O Clube chegou ao sucesso e a minha imagem pessoal ficou totalmente deturpada ao olhos de muitos. E s√£o as pessoas que t√™m culpa? Algumas ajudaram, alguma comunica√ß√£o social contribuiu, mas o maior culpado fui eu que, na busca constante da Gl√≥ria do Clube, me esqueci de mim pr√≥prio e da forma que deveria projectar a minha imagem.

O meu desejo √© simples, que se acabe com este processo disciplinar e se permita aos Sportinguistas ouvirem todos os que quiserem falar e decidirem o futuro do Clube e SAD. E neste momento √© muito importante n√£o provocar mais fragmenta√ß√Ķes do Universo Leonino! Vamos encarar cada lista com o respeito que merece, pois querer servir o Clube n√£o √© um “crime” mas sim um acto de paix√£o.

Vamos ter a humildade de reconhecer as nossas virtudes e os nossos defeitos. Vamos ter a humildade de receber de bra√ßos abertos todos os que queiram apresentar o seu projecto para o Sporting CP. Apelo novamente para que parem com os processos disciplinares em curso, e que deixem aos Sportinguistas a liberdade de se candidatarem e aos outros de poderem escolher quem querem, no pr√≥ximo dia 8 de Setembro, a liderar o Clube, incluindo o √ļltimo Presidente e o seu CD, se tal for a nossa decis√£o.

A demonstra√ß√£o que somos um Grande Clube em tudo √© deixar todos, os que assim o quiserem, sem decis√Ķes de ‚Äúsecretaria‚ÄĚ contr√°rias, ir a elei√ß√Ķes e ver o seu projecto ser aprovado ou reprovado por quem manda: os Associados.

J√° agora importa real√ßar que os Sportinguistas, no m√°ximo, teriam decidido na √ļltima AG que queriam novas elei√ß√Ķes e n√£o que fossemos suspensos ou expulsos de associados, e com isso afastados das mesmas. Somos um pa√≠s livre e democr√°tico e por isso deixemos a liberdade de candidatura e voto aos sportinguistas.

Foi bom poder fazer este exercício claro sobre 5 anos, onde afinal existiram mesmo falhas que lamento, que apesar de achar que são de pormenor a verdade é que contribuí para muitos erros de percepção e de raciocínio, que são legítimos e devem ser respeitados e devidamente ponderados. Obrigado por 5 anos de puro prazer e orgulho em servirmos o Clube que amamos e a família que adoptámos como nossa: os Sportinguistas!

Continuar a ler