Daniel Oliveira vai ser o próximo director-geral de entretenimento do grupo Impresa

Daniel Oliveira será o próximo director-geral de entretenimento do grupo Impresa, dono da SIC e do Expresso. Segundo avança o Diário de Notícias, o apresentador do Alta Definição vai passar a ser o novo diretor de programas da SIC e dos restantes canais temáticos. Para além do novo cargo, Daniel Oliveira vai passar a ser o responsável pelos produtos digitais de entretenimento do grupo.

Até ao anúncio, a direção de programas da SIC estava a cargo de Gabriela Sobral e Luís Proença, que tinham iniciado funções no ano passado. De acordo com a notícia do Diário de Notícias, não se sabe se os atuais diretores se irão fazer parte da equipa liderada por Daniel Oliveira, sendo que a nova equipa será conhecida em breve.

