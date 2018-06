Espanha. Novo caso de cinco jovens acusados de violar menor de 16 anos

Cinco jovens, entre eles um menor, foram detidos pela polícia espanhola em Las Palmas suspeitos de violar uma jovem de 16 anos. O grupo, que se terá autodenominado A Nova Manada, uma referência ao grupo de jovens que violou uma mulher nas festas de San Firmino em Pamplona, terá seguido a jovem até um apartamento e agredido sexualmente a jovem, que se encontrava alcoolizada.

A jovem de 16 anos terá saído pela primeira vez para celebrar com as amigas as festas na localidade de San Bartolomé de Tirajana, na ilha de Gran Canaria, em Espanha, e, já alcoolizada, terá seguido o menor de 15 anos até um apartamento. Até aqui, de acordo com a imprensa espanhola, os relatos dos dois jovens coincidem, mas daí para a frente tudo é diferente.

Segundo o jovem de 15 anos, a relação sexual foi consensual, mas quatro amigos, todos adultos, estariam à porta do apartamento a fazer barulho. Alegadamente incomodado, o jovem terá abandonado a apartamento e diz que não sabe o que se passou depois.

Já a jovem, diz que acordou no dia seguinte ainda confusa e quando se recordou do que se tinha passado ligou a um amigo e foi até ao hospital. A jovem diz que foi violada em grupo pelos cinco jovens e que nenhuma das relações foi consentida.

A menor já fez exames no hospital, que serão conhecidos esta quinta-feira. Falta ainda ouvir o testemunho dos outros quatro homens envolvidos neste caso, e das amigas da vítima, que a terão acompanhado até às festas de San Juan e que a acompanhavam também quando conheceu o jovem com quem se dirigiu ao apartamento nas imediações da Playa del Inglés.

