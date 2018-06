IAVE altera critérios de correção de exame de Matemática A

O Instituto de Avaliação Educativa (IAVE) alterou os critérios de correção do exame de Matemática A três dias depois da realização do exame, passando a aceitar como válidas respostas que não respeitam o que está expresso no enunciado. A notícia é avançada pelo jornal Público, que teve acesso a uma nota de esclarecimento enviada aos professores que estão a corrigir este exame para alunos do 12.º ano.

De acordo com o Público, o esclarecimento refere-se à classificação de três itens de escolha múltipla, onde as perguntas eram feitas em alternativa — uma era dirigida aos estudantes que seguiram o programa de Matemática A em vigor até 2015, a outra aplicava-se aos que estudaram segundo o novo programa. “Os dois itens que se apresentam a seguir são itens em alternativa (…). Responda apenas a um dos dois itens. Na sua folha de respostas identifique claramente o item seleccionado”, podia ler-se no enunciado.

O Iave explica agora, três dias mais tarde, que, caso um aluno responda aos dois itens (em vez de apenas a um, como explicita o enunciado) e dê uma resposta correta a uma das duas hipóteses, esta deve ser validada. O Público falou com professores que, pedido para não se identificarem, declararam que esta decisão pode deixar em “desvantagem os alunos que cumpriram as instruções e apenas responderam a uma das opções” — já que, caso essa única resposta esteja errada, não têm qualquer pontuação.

A Sociedade Portuguesa de Matemática tinha criticado a realização deste exame nestes moldes, afirmando que a aplicação de um só exame para alunos que estudaram seguindo programas diferentes coloca os alunos em situação de desigualdade.

