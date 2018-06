Lionel Messi vai acordar, abrir os olhos e ver Ronaldo. Ou, pelo menos, um gigantesco mural do capitão português

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi andam sempre juntos: pelo menos, nas bocas do mundo. São permanentemente comparados, analisados, colocados um ao lado do outro e estão em constante competição. A verdade é que, mais amigos ou menos amigos, o português e o argentino são os dois melhores jogadores de futebol do mundo e têm consciência de que tudo o que fazem dentro das quatro linhas vai ser comentado tendo em conta o que o outro fez. E o mais provável é que durmam, adormeçam e acordem a pensar nisso. E esta frase ganhou toda uma nova dimensão esta semana, quando se soube que a Argentina passou aos oitavos de final do Mundial da Rússia e vai enfrentar a seleção francesa na cidade de Kazan.

É que a seleção de Messi, Aguero, Acuña e companhia vai ficar hospedada no Hotel Ramada, na cidade russa de Kazan. E mesmo em frente ao hotel, com vista direta dos quartos, está um gigantesco mural de Cristiano Ronaldo a piscar o olho. A obra de arte foi pintada na fachada de um edifício por ocasião da Taça das Confederações, em 2017.

Por mais irónico que seja, Lionel Messi vai acordar, abrir os olhos, levantar os estores e ver…Ronaldo.

????[Ole] | Argentina will travel to Kazan to play the RO16 of the World Cup against France, but the surprise that awaits Leo Messi and his friends next to the Ramada Hotel is a giant wall with Cristiano Ronaldo's painting on it. pic.twitter.com/vrBWKiiQP0

— BarcaTimes (@BarcaTimes) June 28, 2018