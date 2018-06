MP espanhol pede prisão preventiva para membro da Manada que tentou renovar passaporte

A Fiscalía de Navarra, órgão semelhante ao Ministério Público naquela região espanhola, pediu na tarde desta quinta-feira que um dos membros do grupo conhecido como La Manada, Antonio Manuel Guerrero, seja novamente colocado em prisão preventiva. O pedido surge três dias depois de Guerrero ter tentado renovar o seu passaporte.

“A Fiscalía pedirá a medida preventiva de entrada na prisão perante o risco de fuga manifestado pela intenção de quebra da medida expressamente acordada no auto de que ‘não poderia obter um novo passaporte no futuro'”, declarou o Ministério Público espanhol no documento enviado ao Tribunal de Navarra, como revela o El País.

Guerrero é um dos cinco homens que pertencem ao grupo conhecido como La Manada, condenados a nove anos de prisão por abuso sexual a propósito de um crime ocorrido nas Festas de San Fermín, em 2016, quando o grupo violou uma rapariga que estava alcoolizada, filmando ainda o ato. O caso provocou uma onda de indignação em Espanha pela condenação ter sido pelo crime de “abuso sexual” não de violação, já que a lei espanhola prevê que tenha de haver violência física para que o crime sexual seja considerado violação.

Os membros da Manada estão atualmente a aguardar o resultado dos recursos que interpuseram. Na semana passada, recorda o El Mundo, o Tribunal decretou que poderiam aguardar a decisão em liberdade condicional, mediante o pagamento de uma fiança de seis mil euros e o cumprimento de uma série de medidas cautelares como a proibição de sair do país.

Esta segunda-feira, Guerrero apresentou-se à Polícia e tentou obter um passaporte, afirmando que tinha perdido o seu e que necessitaria do documento para o entregar ao tribunal. “Guerrero não encontrava o seu passaporte e tinha de entregá-lo dali a quatro dias. Ele assustou-se e recomendei-lhe que fosse à Polícia”, explicou o advogado Jesús Péres ao El País, que classificou como “excesso de zelo” o que se seguiu. A Polícia espanhola recusou o seu pedido para fazer um passaporte e tornou a informação pública no Twitter, acompanhando-a de um GIF animado do super-herói Batman a fazer um sinal negativo com o dedo indicador.

????Pillado uno de los miembros de #LaManada cuando intentaba obtener un pasaporte… teniendo en vigor una prohibición de salida del territorio español por un Juzgado.#AsíNO pic.twitter.com/0LufjLXzt1 — Policía Nacional (@policia) June 28, 2018

De seguida, informou o Ministério Público da tentativa de Guerrero de obter o documento. Este avançou com o pedido de reentrada de Guerrero na prisão por considerar que esta atitude representa um risco de perigo de fuga.

Continuar a ler