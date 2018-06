Noruega junta-se a outros oito países europeus que vão receber migrantes do Lifeline

A Noruega juntou-se esta quinta-feira aos oito países da União Europeia que manifestaram disponibilidade para acolher os 233 migrantes que desembarcaram na quarta-feira à noite em Malta depois de passarem seis dias no navio da ONG alemã Lifeline.

O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro maltês, Joseh Muscat, na sua conta de Twitter, alargando para nove o total de países dispostos a receber uma quota de refugiados do Lifeline: Irlanda, Itália, Luxemburgo, Portugal, Malta, França, Bélgica, Holanda e agora Noruega. O país escandinavo não é membro da União Europeia, mas faz parte do Espaço Económico Europeu.

????PRESS RELEASE: #Norway offers to join 8 #EU MS in ad hoc initiative led by #Malta PM @JosephMuscat_JM for shared responsibility in MV #Lifeline #humanitarian crisis. @JosephMuscat_JM thanks PM @erna_solberg for offering to be part of #europeansolution➡️https://t.co/46UvMQ3Qc2 pic.twitter.com/uWGWHm4IsJ

— Government of Malta ???????? (@MaltaGov) June 28, 2018