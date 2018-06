PM italiano bloqueia negociações em cimeira europeia

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, está a fazer valer a sua ameaça de vetar as resoluções da cimeira europeia, que se realiza esta quinta e sexta-feira. Ao que tudo indica, Itália ter-se-á recusado a apoiar as conclusões já decididas pelos líderes europeus nas matérias já discutidas — segurança e defesa, emprego, crescimento económico, inovação, entre outros tópicos. O motivo? Roma só aceitará que sejam divulgadas as conclusões sobre todos os temas ao mesmo tempo que sejam conhecidas as resoluções europeias sobre as migrações.

As dificuldades nas negociações foram reconhecidas pela própria presidência do Conselho Europeu. Numa nota enviada aos jornalistas, o porta-voz de Donald Tusk apresentou os temas debatidos na primeira parte desta cimeira, mas explicou a falta de resoluções oficiais: “Tendo em conta que um dos membros preferiu guardar a sua posição relativamente a todas as conclusões, nesta fase não houve acordo relativamente a nenhumas conclusões.”

Por essa mesma razão, explica o porta-voz, a conferência de imprensa prevista para esta quinta-feira com o presidente da Comissão Europeia Jean-Claude Juncker e o presidente do Conselho, Donald Tusk, foi adiada.

As fugas de informação que têm surgido de dentro da reunião dos líderes dão conta de que esse membro será nada mais nada menos do que o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte. A Bloomberg garante que o líder italiano recusou que fossem apresentadas quaisquer conclusões sobre qualquer um dos temas abordados na reunião, afirmando que terá de ser antes apresentado um acordo geral, que inclua todos os temas.

Ao site Politico, um diplomata europeu explicou que o debate sobre a migração está no centro da discórdia. “Itália quer esperar pelo debate da imigração e só depois confirmar todas as conclusões”, avançou a fonte ao site, acrescentando que essa declaração provocou “uma reação acalorada”. Oficialmente, a equipa italiana não confirmou o episódio.

À entrada da cimeira, Conte já tinha aberto a porta à possibilidade de não haver uma conclusão conjunta entre todos os Estados-membros relativamente ao tema das migrações. “Caso contrário, vai ter de haver soluções unilaterais”, declarou.

Continuar a ler