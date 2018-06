Presidente da Venezuela acusa UE de “ajoelhar-se” perante os Estados Unidos

O presidente da Venezuela acusou na quarta-feira a União Europeia (UE) de “ajoelhar-se” perante os Estados Unidos, por incluir 11 novos nomes de responsáveis daquele país numa lista que impõe restrições como o congelamento de bens.

A UE “ajoelha-se perante Donald Trump”, com a intenção de “deitar as mãos” às riquezas naturais do país, que detém das mais importantes reservas petrolíferas do mundo, afirmou Nicolás Maduro.

O Presidente venezuelano apelidou ainda o vice-presidente norte-americano Mike Spence, que está atualmente a realizar visitas oficiais a países da América Latina, de “serpente venenosa”. “Sempre que a serpente venenosa Mike Spence abre a boca, eu sinto-me confortável com a via que escolhi”, afirmou o chefe de Estado durante um discurso na televisão pública.

Na quarta-feira, Mike Spence denunciou “o impacto devastador da ditadura” de Maduro, durante uma visita a um centro de acolhimento de migrantes venezuelanos em Manaus, no Brasil.

