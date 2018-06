Tiroteio em redação de jornal no Maryland

“Várias pessoas foram atingidas” por tiros na redação do jornal Capital Gazette, em Anápolis (Maryland), na tarde desta quinta-feira, avança o Baltimore Sun.

Anthony Messenger, estagiário do jornal, colocou um post no Twitter durante a tarde onde afirmou estar um “atirador ativo” no edifício. “Por favor, ajudem-nos”, pediu.

Active shooter 888 Bestgate please help us — Anthony Messenger (@amesscapgaz) June 28, 2018

O Gabinete de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos já enviou agentes para o local. A Polícia local também. O edifício foi entretanto evacuado.

O porta-voz da Polícia do condado de Anne Arundel, Ryan Frashure, fez as primeiras declarações oficiais: “Estamos a fazer o melhor que conseguimos”, declarou à CNN, explicando que há “muitos fatores” a ter em conta. “Se há outros atiradores, porque pode haver mais do que um, se há bombas, qualquer coisa deste tipo”, afirmou.

Active Shooter in #Annapolis. PIO is on scene. https://t.co/j66POyXStv — Anne Arundel Police (@AACOPD) June 28, 2018

Uma fonte policial avançou à mesma televisão que uma pessoa terá sido entretanto detida. Não há ainda pormenores sobre o número de pessoas feridas e se há mortes a registar, mas o jornalista Phil Davis, que estava na redação aquando do tiroteio, garante que alguns dos seus colegas estão mortos. Duas fontes policiais também confirmaram à CNN que o tiroteio fez mortes.

A single shooter shot multiple people at my office, some of whom are dead. — Phil Davis (@PhilDavis_CG) June 28, 2018

“Não há nada mais assustador do que ouvir várias pessoas serem baleadas enquanto estamos debaixo da nossa secretária e depois ouvirmos o atirador voltar a carregar a arma”, acrescentou Davis.

O governador do estado do Maryland, Larry Hogan, já se declarou “completamente devastado” ao saber das notícias do tiroteio. “Por favor, respeitem todos os avisos e mantenham-se longe de área”, escreveu no Twitter. O Presidente norte-americano, Donald Trump, já foi informado da situação.

Absolutely devastated to learn of this tragedy in Annapolis. I am in contact with County Executive Steve Schuh, and @MDSP is on the scene assisting @AACOPD. Please, heed all warnings and stay away from the area. Praying for those at the scene and for our community. https://t.co/bI6PdUjHfh — Governor Larry Hogan (@GovLarryHogan) June 28, 2018

O Capital Gazette é propriedade do Baltimore Sun, razão pela qual a redação deste jornal também foi revistada pela polícia, por precaução.

Continuar a ler