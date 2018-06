Agente de Gelson desmente ida para o Benfica

Ulisses Santos, agente de Gelson Martins, desmentiu a ida do extremo para o Benfica. A mensagem de Ulisses, que chegou em vésperas de jogo entre Portugal e Uruguai no Mundial 2018, foi publicada no Twitter esta sexta-feira: “O próximo clube de Gelson Martins não será o Benfica”. É mais um sinal que sustenta a hipótese de Gelson Martins, assim como Bruno Fernandes, poderem recuar na intenção de sair do Sporting, com quem já rescindiram contrato alegando justa causa. Ambos saíram do clube de Alvalade após atritos com Bruno de Carvalho e dos ataques na academia do clube em Alcochete.

Essa possibilidade torna-se ainda mais forte com a publicação de Ulisses Santos: “Sendo eu agente de Gelson Martins tenho como grandes prioridades a sua tranquilidade e máxima concentração para poder fazer o que sabe como poucos, ser profissional de futebol de topo. Por isto, e tendo em conta que a agenda mediática desportiva tem sido muito ocupada em torno do seu futuro, venho informar que o próximo clube de Gelson Martins não será o S.L. Benfica”.

Futuro de Gelson Martins pic.twitter.com/MbWo8gSCX7 — Ulisses Santos US11 (@UlissesUS11) June 29, 2018

De acordo com informações confirmadas pelo Observador, Gelson tinha mostrado disponibilidade para voltar atrás e acordar um possível regresso aos leões a seguir ao Mundial 2018.

Mas rumores de que Gelson Martins podia estar a caminho do Benfica surgiram em meados de junho quando Luís Filipe Vieira, presidente das águias, disse estar interessado em “fazer uma pequena loucura” e contratar jogadores que tenham rescindido com o Sporting: “Este ano vou fazer uma pequena loucura que se calhar não devia fazer. Mas vou fazer. Não interessa se é o Bruno, se é o António ou o Joaquim. Há 25 anos brincaram connosco”. Nessa frase, que fazia referência ao episódio em que Paulo Sousa e Pacheco rescindiram com o Benfica por causa de salários em atraso e foram para o Sporting, Luís Filipe Vieira admitia ter Gelson Martins na mira.

A ligação entre Gelson Martins e Benfica ganhou contornos ainda mais vincados depois de o Correio da Manhã ter dito que as negociações entre os dois estavam “avançadas”: segundo o jornal, um representante dos vermelhos e brancos ter-se-á encontrado com Gelson um dia antes da ida da seleção para a Rússia. No entanto, Gelson exigia ao Benfica e a outros clubes dispostos a comprá-lo que estivessem dispostos a pagar a indemnização ao Sporting se perder o caso relacionado com a rescisão do contrato. Por outro lado, a SAD do Sporting estaria a tentar que Gelson não fosse para o Benfica.

A mensagem de Ulisses Santos termina com uma mensagem para a seleção nacional: “Por fim, reforço os meus desejos de boa sorte para a nossa seleção nacional”.

