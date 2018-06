As fotografias do fogo que desde domingo persiste em Manchester

Desde domingo que os bombeiros britânicos combatem as chamas em Saddleworth Moor, uma zona a leste de Manchester. As escolas fecharam, os habitantes tentam salvar o que podem — com medo que o fogo chegue à sua casa — e até soldados já se juntaram no combate ao incêndio.

Os bombeiros, diz a CNN, “têm trabalhado em condições muito difíceis”, sendo que várias casas já foram evacuadas. O incêndio tinha sido inicialmente controlado, mas as condições metereológicas não ajudaram. Grande parte do Reino Unido encontra-se sob uma vaga de calor devido ao tempo seco pouco habitual, voltando as chamas no dia seguinte. Além disso, os acessos não são os mais fáceis para as forças de combate.

Segundo um chefe de bombeiros, citado pelo The Guardian, “o fogo está controlado, mas pode demorar semanas até ser extinto, particularmente devido à mudança de direção do vento”.

Incredible timelapse footage of the forest fire in Saddleworth, Manchester has been captured by amateur photographer Tristan Manchester. pic.twitter.com/3Aef8qOcBE — Triangle News (@TriangleNewsUK) June 26, 2018

O presidente da Câmara de Manchester, Andy Burnham, já manifestou o seu agradecimento aos bombeiros e apelou à população para seguirem os conselhos que são dados.

Huge thanks to the GM firefighters working flat out to contain this worrying situation. If you live in the area, please follow the advice. https://t.co/3Bc1FSLDLl — Andy Burnham (@AndyBurnhamGM) June 26, 2018

Veja as imagens na fotogaleria acima.

