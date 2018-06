D. António Marto participa na primeira missa com o Papa enquanto cardeal. Veja em direto

Depois de ter sido elevado pelo Papa Francisco no consistório de quinta-feira, o novo cardeal português, D. António Marto, participa esta sexta-feira pela primeira vez numa celebração na Praça de São Pedro com o Papa. É feriado no Vaticano — assinala-se o dia de São Pedro e São Paulo — e a missa desta manhã vai contar com a presença de cardeais de todo o mundo e ainda com a benção dos pálios atribuídos aos arcebispos nomeados durante o último ano. Porém, o novo arcebispo de Évora, D. Francisco José Senra, nomeado recentemente pelo Papa, não está presente na celebração.

