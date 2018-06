Fernando Cardoso é o novo Chefe Cozinheiro do Ano 2018

O grande vencedor da 29ª edição do concurso Chefe Cozinheiro do Ano (CCA) chama-se Fernando Cardoso e faz parte da equipa do Altis Belém Hotel & Spa, em Lisboa. Numa gala realizada na passada quinta-feira, 28 de junho, o resultado final foi anunciado depois de um jantar volante onde todos os finalistas da prova — Carlos Gonçalves (Corinthia Lisbon Hotel, Lisboa), Jorge Fernandes (Hotel Iberostar Lisboa, Lisboa) — o segundo e o terceiro lugar, respetivamente —Pedro Pinto (Vila Vita Parc, Porches), Tony Martins (Douro Palace Hotel Resort & Spa, Baião) e Vítor Adão (100 Maneiras, Lisboa) — marcaram presença.

O Observador apanhou o chef Orlando Esteves nas provas da final, horas antes do anúncio dos vencedores. Concentrado na avaliação aos concorrentes, o veterano, agora com 72 anos, tirou alguns instantes para partilhar: “é o realizar de um sonho, ver todos estes jovens talentosos aqui”.

Orlando Esteves é o responsável pela primeira edição deste concurso, que tem na sua lista de vencedores nomes como Henrique Sá Pessoa, Vítor Matos, João Rodrigues e Tiago Bonito. “Há 29 anos fui desafiado pela Inter Magazine para, em conjunto, criarmos este concurso. Já tivemos os nossos altos e baixos, mas no geral tudo correu muito bem sempre”, acrescentou ainda.

Esta foi a primeira vez na história do CCA que a grande final foi aberta ao público, já que ocupou grande parte do Mercado de Arroios, em Lisboa. Durante largas horas, várias pessoas — da organização e do público em geral — interagiram com os cozinheiros e provaram alguns petiscos que foram confecionados pelos alunos da Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, que funcionaram sob a batuta do chef Hélder Diogo (vencedor do concurso em 2000). Esta não foi a única novidade desta grande final: pela primeira vez, os finalistas tiveram de cozinhar um prato de tacho inspirado no receituário tradicional português. A este elemento de avaliação juntaram-se os habituais — uma entrada, um prato de peixe, outro de carne e uma sobremesa.

António Bóia (do JNcQUOI, Lisboa), Alexandre Silva (do Loco, Lisboa), Leonel Pereira (do São Gabriel, Almancil), Pedro Lemos (do Pedro Lemos, Porto), Ricardo Costa (do The Yeatman, Vila Nova de Gaia) e ainda, Helmut Ziebell e Orlando Esteves formaram o painel de avaliação que elegeu Fernando Cardoso como o grande vencedor deste ano. Além desta distinção, Cardoso ganhou ainda o prémio Helmut Ziebell, galardão atribuído à criação mais criativa — que neste caso foi a sobremesa ‘Sonhos de Abóbora’.

À Etaste, o grande vencedor revelou que não estava confiante da sua prestação: “pelas críticas do júri, não esperava vencer, sinceramente”. “Quando ouvi o meu nome, senti uma explosão de sentimentos. Treinei e trabalhei muito ao longo de meses. Eu queria ganhar”, revelou. Concluída a sua intervenção — prestada no restaurante Cais da Pedra, local escolhido para a entrega do prémio — o chef mostrou-se humilde.

“Amanhã lá estarei eu, pronto a trabalhar, ao 12h. Continua tudo igual. O meu foco é continuar na onda da cozinha portuguesa e, sobretudo, respeitar o produto”, salientou.

