Marcelo subiu ao palco do Rock in Rio. Veja algumas reações

Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro António Costa, o presidente da AR, Eduardo Ferro Rodrigues, o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina – mas também o treinador de futebol Ricardo Sá Pinto, as atrizes Maria Rueff e Sofia Ribeiro, entre muitos outros – estiveram presentes no Rock in Rio para prestar homenagem a Zé Pedro dos Xutos e Pontapés. Na Internet, houve reações para todos os gostos.

Ferro Rodrigues, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa no concerto dos Xutos & Pontapés #homemdoleme #RockinRio2018 pic.twitter.com/0MveAfomJY — Rita Cipriano (@ritapcipriano) June 29, 2018

Houve quem enaltecesse o dueto entre Marcelo e Costa:

O amor está no ar ???? finalmente um PR e um PM com capacidade para curtirem um som com a malta ????é bem #rir_radical #RockinRioLisboa #xutosepontapés #RockinRio2018 #ZéPedro pic.twitter.com/zy5BvIpa5v — Filipe Brum (@filipebrum74) June 29, 2018

Houve quem comparasse as performances dos políticos:

O que diverte ver o Fernando Medina e o Ferro Rodrigues a tentarem acompanhar o Marcelo no #RockinRio2018 — Pedro Almeida Figueiredo (@PedroFi61633225) June 29, 2018

Houve júris de dança:

deu para ver neste bocadinho q ñ é mentira q antónio costa é 1 bom dançarino. — fcancio (@fcancio) June 29, 2018

Houve apostas:

10€ em como Marcelo faz stage dive no final da Casinha, dos Xutos. — Sir Bronn (@Sir_Bronn_) June 29, 2018

Houve quem recorresse à internet para pedir uma selfie:

Continuar a ler