O francês L’Équipe disse que Messi “não passará”. E o argentino Olé respondeu

O jornal desportivo francês L’Équipe provocou esta sexta-feira os adeptos argentinos ao colocar na capa uma fotografia de Lionel Messi encurralado pelos jogadores franceses com a mensagem “No Pasará!” (“Não passará!”). Poucas horas depois, o jornal diário argentino Olé respondeu à provocação francesa: publicou exatamente a mesma montagem que o desportivo gaulês, mas substituiu as letras garrafais pela mensagem: “Pasará”, negando a antevisão francesa. O tête-à-tête entre as duas publicações chegou na véspera de a França defrontar a Argentina às três da tarde deste sábado, no mesmo dia em que Portugal vai jogar contra o Uruguai (às 19h).

Réponse de Ole (quotidien argentin) « il passera » pic.twitter.com/xMSQrWb3le — FCBarcelone ???????? (@FrenchFCB) June 29, 2018

Por baixo da fotografia que mostra o número 10 argentino a tentar fintar jogadores como Pogba, Umtiti e Varane, o L’Équipe explica de onde vem a provocação: “A missão dos franceses é clara. Se querem classificar-se para os quartos de final, devem neutralizar Lionel Messi”. Para o diário argentino Olé, essa é à partida uma missão possível: “Messi vai passar. Não importa quantos sejam, nós sentimos deste lado da lagoa, onde tudo custa o dobro, ou o triplo, ou cinco vezes mais, superamos sempre a marcação e seguimos em frente. E ele, que cresceu lá mas tem o sangue daqueles daqui, fará isso novamente. Nós confiamos nisso”.

As antevisões são difíceis de fazer para o duelo entre franceses e argentinos. A seleção de França, que chegou aos oitavos-de-final com duas vitórias e um empate a zero, ainda não convenceu os adeptos do favoritismo no Mundial 2018; e a Argentina esteve dependente da vitória mexicana para se apurar. A caminhada dos argentinos tem sido tão sofrida que os vizinhos (e rivais) brasileiros até já adaptaram a famosa e histórica canção italiana que a série “La Casa de Papel” voltou a tornar famosa para dizer um eventual adeus aos azuis e brancos e já cantam “Messi Ciao”.

