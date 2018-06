O que vestiu Melania na segunda visita à fronteira? Não foi o casaco “Eu não quero saber, e tu?”

Depois da polémica com o casaco “Eu não quero saber, e tu?” que Melania Trump utilizou durante a visita aos centros de detenção onde estão centenas de crianças separadas dos pais, agora parece ter pensado duas vezes na indumentária antes de partir para a fronteira com o México — onde esteve com crianças imigrantes em situações irregulares. Simplicidade e discrição são as palavras certas para caracterizar o look da primeira-dama norte-americana.

A mulher de Donald Trump visitou as cidades de Tucson e Phoenix na quinta-feira e, desta vez, optou por peças neutras. Vestiu umas calças brancas — apenas com uma risca preta a partir do joelho –, uma camisola de meia-manga preta e usou umas sabrinas na mesma cor durante a viagem até lá. Porém quando visitou efetivamente os centros trocou as sabrinas por uns ténis Christian Louboutin, de acordo com o Bustle.

A ex-modelo esteve com crianças da Guatemala e das Honduras que tinham chegado há cerca de 72h, mas também com os guardas de controlo de fronteira a quem disse: “Quero agradecer-vos a todos pelo vosso trabalho. Sei quão difíceis e perigosos são os vossos trabalhos. Estou aqui para vos apoiar e ajudar-vos da forma que puder”.

Na semana passada, Melania foi amplamente criticada por ter usado um casaco da Zara que tinha a inscrição “Eu não quero saber, e tu?”. Desta feita, a visita à fronteira foi bem mais calma e esteve longe de qualquer escândalo. Para ver o que vestiu Melania Trump percorra a fotogaleria.

