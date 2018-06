Veja aqui em direto o concerto dos Xutos & Pontapés no Rock in Rio

Os Xutos & Pontapés voltaram esta sexta-feira ao Parque da Bela Vista para um concerto especial. Ao longo do espetáculo, que começou pelas 19h45 no palco principal do Rock in Rio Lisboa, são esperados vários momentos diferentes do habitual e uma grande homenagem ao guitarrista Zé Pedro, que morreu em novembro do ano passado.

Esta, que deverá acontecer mais perto do final do concerto, contará com a presença de políticos e outras figuras públicas, como o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, Francisco Louçã e Catarina Martins. Segundo a Sapo Mag, o primeiro-ministro António Costa e o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, também participarão na homenagem, que irá juntar ainda amigos e familiares do guitarrista.

Siga aqui o concerto em direito da Bela Vista:

Continuar a ler