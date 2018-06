A carta de Cavani para o Cavani quando tinha nove anos

Edinson Cavani marcou contra Portugal o sexto golo do Uruguai neste Mundial da Rússia, o primeiro de bola corrida e o segundo da sua conta pessoal. Para tristeza dos portugueses, o jogador do PSG começou a jogada, virou a bola para o outro lado, correu para a área e finalizou um grande cruzamento de Suárez. Cavani, com 31 anos, é uma das grandes referências deste Uruguai. Mas nem sempre viveu esta “vida de sonho”, como o próprio lhe chama. Este Cavani de 31 anos escreveu uma carta ao Edinson de apenas nove para lhe contar como é a sua vida 22 anos depois.

Publicada no The Players’ Tribune, a carta começa por revelar que Cavani tinha uma alcunha quando era miúdo. “Querido Edinson de nove anos, quando eras bebé não tinhas muito cabelo. E foi-te crescendo lentamente. Uma tristeza, mas nada podias fazer. Assim, graças à criatividade da família, sempre foste o ‘Pelado’. Bem, alegra-me muito contar-te que nos teus 20 anos seguintes, o futebol vai mudar a tua vida em vários sentidos”, conta o avançado uruguaio, que atualmente utiliza o cabelo bastante comprido. E explica que essa decisão foi tomada como outras tantas de irmãos mais novos: porque o irmão mais velho decidiu deixar crescer o cabelo, inspirado pelo jogador argentino Gabriel Batistuta.

“Há um jogador que se chama Gabriel Batistuta. Ainda não o conheces porque o único programa que tens paciência para sentar-te e ver na televisão chama-se ‘Tom & Jerry’. O teu irmão mais velho, Nando, será o primeiro a deixar-se inspirar por Batistuta. Começará a rejeitar ir ao cabeleireiro. E chegará o momento em que tu dirás à mãe: ‘Não me cortes mais o cabelo'”, recorda Cavani. Além da alcunha e do cabelo, o avançado uruguaio faz várias confissões sobre a infância com muitas dificuldades e como o futebol o ajudou a superar as carências.

Que há para fazer em casa? Não há PlayStation nem televisão grande. Nem sequer podes tomar um duche quente. Sem radiador, só te aqueces com quatro mantas. E da tua primeira casa, lembras-te? Nem casa de banho tinha. Mas quando me lembro dessa imagem, não me sinto nada mal, não te preocupes. Segue a tua vida ao sol, Pelado!”, aconselha Cavani ao Cavani de nove anos.

Apesar de ter conquistado todos os sonhos que provavelmente tinha com nove anos, o jogador do PSG garante que tem muitas saudades de uma coisa que agora, com 31 anos, já não tem: a liberdade. “O que tu tens agora, com nove anos, é algo de que eu tenho muitas saudades com 31. Não tens um duche quente. Não tens um dólar no bolso. Meu, tu ainda nem tens um cabelo fixe. Mas tens outra coisa. Algo que não tem preço. Tens a tua liberdade. Enquanto criança, vives a vida com uma intensidade e uma paixão que é impossível enquanto adulto”, desabafa Cavani.

