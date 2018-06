Fotos. A marcação cerrada que o Uruguai preparou para Cristiano Ronaldo

A partir do momento em que Cristiano Ronaldo pisou o relvado, o capitão português nunca mais esteve sozinho. O plano que Óscar Tabarez traçou para neutralizar a maior ameaça portuguesa em campo ficou evidente desde muito cedo no jogo: o melhor jogador do mundo nunca podia estar desmarcado. Mais do que isso, todos os passos deviam ser travados por dois, três ou mesmo quatro defesas. Cristiano Ronaldo ainda não conseguiu ultrapassar completamente a defesa uruguaia, ao contrário do que fez na fase dos grupos. E as fotografias provam-no.

O atacante português já viu os passos serem travados por Jose Gimenez, por Lucas Torreira, por Nahitan Nández, por Martín Cáceres, por Luis Suarez, por Matías Vecino, por Diego Laxalt ou por Diego Godín. É praticamente uma seleção inteira contra Cristiano Ronaldo, mas que ainda assim teve tempo de marcar um golo nas alturas que deu vantagem ao Uruguai logo aos sete minutos de jogo. Vejas as imagens.

