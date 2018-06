Como ser a referência da equipa e tirar partido disso: uma lição dada por Mbappé a Messi

Num duelo entre dois ex-campeões do Mundo, o que não faltava em campo era estrelas: Pogba, Griezmann, Mbappé e Lloris saltavam à vista do lado gaulês, enquanto Messi, Di María, Agüero e Mascherano chamavam as atenções na formação sul americana. Como principal referência ofensiva de ambas as equipas, um ponto em comum: o número dez na camisola.

Na seleção francesa, Mbappé envergava o dorsal dez e entrava em campo para o seu primeiro teste de fogo em Mundiais. Depois da estreia na principal competição de seleções frente à Austrália e do primeiro golo apontado em Mundiais, ao Peru, Mbappé preparava-se para enfrentar a Argentina de Messi, um dos melhores de sempre. Seria por isso de esperar que o jovem avançado do Paris Saint-Germain, de apenas 19 anos, acusasse o peso da camisola e se escondesse do jogo, certo? Errado. Aliás, nada mais errado.

Mbappé deu-se ao jogo, apareceu onde havia espaços, criou-os quando não existiam e fez gato sapato da defesa argentina. Assumiu-se como a principal referência ofensiva dos franceses sem para si precisar de atrair toda a atenção dos adversários. Confuso? Messi também terá ficado. É que, ao contrário do número dez argentino, Mbappé soube esperar pelo momento certo para ter bola, dando-lhe o melhor seguimento no que aos ataques franceses diz respeito. Soube esperar, receber e passar; soltar-se, desmarcar-se e arrancar em direção à baliza. Messi? Bem… Messi foi uma sombra do que sabe ser no Barcelona e mais do mesmo que já tinha demonstrado pela Argentina.

Quando o jogo argentino é baseado na procura incessante de um homem que passou metade do jogo escondido, o que esperar? E longe está a culpa de ser única e exclusivamente de Messi. A Argentina bem que pode dividir as responsabilidades da eliminação precoce pelo seu treinador Sampaoli, que, do primeiro ao último jogo, pareceu nunca ter um onze definido na sua cabeça e, mais assustador, nem sequer um esquema tático definido; pela zona defensiva sul americana, incapaz de se mostrar consistente na fase de grupos e demasiado vulnerável para uma França bem organizada e competente no ataque; pelos companheiros de Messi no ataque, que, privados da criatividade e inspiração do astro do Barcelona, pouco capazes foram de causar os desequilíbrios necessários; e bem… por Messi, claro. O número dez do Barcelona mostrou estar longe do seu melhor nível neste Mundial, onde nunca se conseguiu assumir como principal arma argentina e viu fugir-lhe das mãos provavelmente a sua última oportunidade de ganhar o campeonato do Mundo.

Do outro lado havia uma endiabrada criança decidida a ensinar o Lionel a fazer de Messi. Kylian foi Mbappé na velocidade, Messi nos dribles e Ronaldo nas cavalgadas. Foi melhor do que se pensava e ofuscou aquele de quem tudo se esperava. Caiu nas alas quando havia demasiada gente no meio, esticou o jogo quando a França se encontrava encolhida e descongestionou quando tudo parecia sobrelotado. Foi veloz na arrancada que levou tudo à frente e só parou com a falta de Rojo no interior da área, abrindo portas ao primeiro golo da partida, marcado por Griezmann, de grande penalidade; teve frieza suficiente para ficar com a bola perdida na área argentina e fazê-la encontrar o caminho das redes naquele que seria o golo da reviravolta gaulesa (3-2) e deu o melhor seguimento a uma brilhante jogada coletiva terminada nos pés do avançado do PSG, que bateu Armani para o 4-2.

A França venceu a Argentina por 4-3 (Di María, Mercado e Agüero assinaram os golos argentinas) e mandou Messi para fora do Olimpo. Mbappé ainda é novo, terá tempo para chegar ao patamar dos deuses. Mas, por este andar, já lhe faltaram mais degraus. E Messi bem que podia aprender com o jovem francês a ser uma referência ofensiva na sua seleção. Isto se ainda for a tempo de voltar a vestir a camisola dez da Argentina.

