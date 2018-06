Donald Trump diz que rei saudita aceitou aumentar a produção de petróleo

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou este sábado que o rei da Arábia Saudita concordou em aumentar a produção de petróleo, “talvez até dois milhões de barris”, conversa que os sauditas confirmaram, mas sem mencionar metas.

Just spoke to King Salman of Saudi Arabia and explained to him that, because of the turmoil & disfunction in Iran and Venezuela, I am asking that Saudi Arabia increase oil production, maybe up to 2,000,000 barrels, to make up the difference…Prices to high! He has agreed!

