E agora no mata-mata, Portugal? Uma análise de quem espera o pior mas quer sempre o contrário

Está a chegar a hora, aquela hora, não se façam de desentendidos que vocês sabem muito bem qual é a hora, aquela hora em que o tuga faz o que sabe fazer melhor: dividir-se entre a mais irracional e profunda esperança e o mais funesto desespero. Em que no mesmo dia o tuga se cinde em dois: aquele que, contra todo o bom senso, decide invadir a Rússia só de T-shirtzinha e chinelas; e aquele que se torna quase submisso perante as agruras do destino. Alguns povos têm jeito para a engenharia – nós somos pós-doutorados em ciclotimia.

Mas se por acaso, e contrariando a sua alma, a sua essência, enfim, todas essas coisas que não existem mas gostamos de acreditar que sim, o tuga aceitasse olhar com pragmatismo para o futebol jogado por esta selecção nos últimos anos saberia que temos uma selecção (quando muito) médio-mais, na qual despontam um bom guarda-redes, um central de eleição, uma série de médios-médios e um avançado lendário.

Todo o ser humano que alcançou êxito acredita que o conseguiu graças exclusivamente aos seus méritos – como se quem cresce numa barraca tivesse as mesmas chances que quem tem pais que lhe paguem uma licenciatura, como se por cada empreendedor de sucesso não houvesse cem que falham, pese embora se tenham esforçado mais.

De modo que queremos acreditar que o sucesso da selecção há dois anos se deveu a uma brilhante táctica que reuniu os melhores jogadores debaixo de uma ideia comum ou ao pragmatismo de abdicar de construir para contra-atacar. Mas não: o nosso mote foi destruir – não apenas o futebol ofensivo adversário, antes o âmago da sua alma, a sua crença de que a vitória seria possível, a vontade de viver, de ter as vacinas em dia, de ver os filhos crescer, de tomar banho.

Foi como se Santos, inebriado pelo facto de ter encontrado uma qualidade (Ronaldo) entre os possíveis seleccionados, sacrificasse, num acto que apenas se pode qualificar como de fé, tudo em função dessa crença (= Ronaldo resolve). O que se seguiu foi uma miraculosa conjugação de acasos de dimensões tão inacreditáveis que, muito provavelmente, se transcritas para guião este seria recusado até em Hollywood – uma conjugação de acasos tão inacreditável que será, muito provavelmente, irrepetível.

O falso 4-4-2 só funcionou porque um cometa (Renato) era suficientemente indisciplinado tacticamente e suficientemente irresponsável para transportar a bola (fazendo-a chegar à frente) sem pensar na obsessão de Santos (a saber: o espaço que um tipo deixa nas costas quando avança para a frente). E Renato só foi ao Europeu porque Bernardo se lesionou.

Mas não foi só Renato e não foi só o meio-campo: a defesa foi um work in progress, lembram-se? Ricardo Carvalho sentiu, já o Europeu começara, as maleitas da idade e Santos preferiu Fonte; fomos campeões europeus dando minutos a Vieirinha. Santos, mais que um engenheiro frio e planeador, revelou-se um improvisador que desencantava novos materiais à medida que se apercebia da dimensão da obra – em suma, um português.

À frente, Nani havia atingido, em pleno Europeu, aquele equilíbrio que todos os jogadores procuram: encontrar um patamar de experiência por norma associado a um par de muletas e uma enfermeira reconhecida pelo seu talento na escolha de algálias – mas ainda assim mantendo qualidades físicas suficientes para pressionar, cair nas alas, funcionar como playmaker e até jogar de costas se fosse preciso.

É aí que começam os nossos problemas: sem Nani (fora de forma), Santos ainda não encontrou o homem certo para emparelhar com o nosso Bola de Ouro. Aquela selecção começava a defender à frente – agora o meio campo vê-se a braços com os médios e os alas adversários, que recebem a bola como querem.

Isto, por sua vez coloca pressão sobre Moutinho, que não é tão físico quanto Adrien, e William, que não é tão físico quanto o meu filho de oito anos (nem tão rápido quanto a minha avó de 96). O que, por sua vez, coloca em sarilhos o médio que oscila entre a esquerda e o centro e que se vê obrigado a (como dizer isto de forma elegante?) oscilar demasiado entre a esquerda e o centro.

E isto tem permitido que, demasiadas vezes, tenhamos sido ultrapassados em velocidade, com Pepe e Fonte a enfrentarem, não raro, lances de contra-ataque de dois para dois ou dois para três. A vida é sofrimento e Pepe que o diga: o melhor português de sempre (uma expressão que roubo à muito adjectivável enviada do Expresso à Rússia) é um corpo sacrificial em nome da inviolabilidade das nossas redes.

Na minha modestíssima opinião estamos fod… err, hum, temos problemas. Preparem-se para o pior; e se por acaso o resultado for o melhor, esqueçam tudo o que aqui leram – ao fim e ao cabo, por alguma coisa pagam a Santos para treinar e a mim para escrever.

Patrício. É um dos três pilares da equipa e, desde que não tenha de sair a cruzamentos, defende quase tudo o que lhe aparece pela frente.

Cédric & Rapahel Guerreiro. As lesões tornaram esta época uma Via Crucis para Rapha, que chegou ao Euro com poucos jogos e em má forma – tornando a sua ala, ocasionalmente, uma auto-estrada rumo ao ataque cardíaco dos adeptos lusos. A esperança é de que entre treinos e sandes de presunto recupere o pique para voltar a galgar metros por aquela faixa e regressar a horas de impedir o cruzamento adversário. Quanto a Cédric: é o homem com quem quereríamos partilhar uma trincheira – por aquele flanco estamos descansados.

Pepe e Fonte. Sabem aquele momento em que abrimos o frigorífico e olhamos para os restos da comida, que têm um cheiro esquisito, e temos de imediato saudades de termos terminado uma relação porque a nossa garota seria capaz de dizer se o que está ali já passou ou não do prazo de validade e assim sendo vamos ter de comer aquilo porque não há mais comida em casa? É essa a sensação que muitos têm: Pepe e Fonte deram tudo o que têm mas estão em final de carreira e perante oposição mais forte poderão ruir. Cavani e Suarez são oposição fortíssima e este é o momento em que a capacidade de sacrifício da nossa dupla favorita de carniceiros é posta à prova.

Moutinho e Adrien. Custa escrever isto mas há uma razão para Santos optar por Adrien: naquele 4-4-2 em que o homem da esquerda chega sempre atrasado para fechar ao meio, Moutinho não oferece o mesmo grau de negatividade que a selecção precisa: tem ideias, faz passes de rutura e é menos obcecado com morder as canelas dos adversários. Só que tendo em conta que o médio defensivo disponível não tem a juventude e rapidez de um Danilo entende-se que Santos prefira alguém com as características de Adrien.

Ronaldo e Quaresma. É neles que confiamos para a dose de criatividade e poder finalizador de que precisamos. Não é uma dose pequena: com o ataque que o Uruguai tem, e tendo em conta quão mal temos defendido, é quase certo que vamos sofrer um golo. Se percebi bem as regras deste jogo isso significa que vamos ter de marcar dois. Ainda assim, aposto que Quaresma vai começar no banco.

João Mário, Bernardo. Seria simpático se alguém lhes comprasse um bilhete para viajarem até à Rússia a tempo de participarem no Mundial. É certo que podem sempre alegar que as alas, na selecção, são uma espécie de Sibéria (ou, para encontrar um equivalente em Portugal, Lisboa): o homem da direita está encarregado de transportar quase sozinho, enquanto o da esquerda tem de fechar ao meio e depois subir para a posição 10. Mas qualquer um deles, em particular Bernardo, vale mais do que está a mostrar.

Gonçalo e André Silva. Seria simpático se alguém lhes comprasse um bilhete para viajarem até à Rússia a tempo de participarem no Mundial (é uma repetição consciente, sim). Ronaldo já não vai para jogo e deve estar cansado de fazer tabelas com cones de treino.

Manuel Fernandes. Passou os últimos anos a jogar a médio esquerdo e se é certo que não gosta por aí além de correr também é verdade que tem um exímio passe, não tem problema em impor o físico e sabe transportar. Tendo em conta a recusa de João Mário em viajar para a Rússia e a obsessão de Fernando Santos em ter sempre um médio centro infeliz na esquerda, talvez fosse uma opção a ponderar para esse lugar maldito.

Gelson. Puto, depois de ultrapassares os defesas todos, faz-me um favor: levanta a cabeça e centra, não remates (a sério), centra.

William. Era para ser o primeiro perfil a ser escrito mas acabou por ser o último. Em compensação, ficou bem posicionado e foi escrito com admirável elegância.

