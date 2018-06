Erros defensivos e o muro uruguaio. Como a imprensa internacional está a ver a primeira parte de Portugal

A partida entre Portugal e o Uruguai começou com um golo, mas não com o da Seleção Nacional, como quase se tornou habitual na fase de grupos. A dupla Suárez-Cavani fez estragos na defensiva portuguesa e a formação de Fernando Santos viu-se a perder aos 7 minutos.

O erros dos defesas

A falha na defensiva portuguesa é salientada no Brasil, tanto no Lance como no Globo.

A espanhola Marca refere que Portugal “tinha avisado” que podia marcar, mas “em dois passes” um “golaço” uruguaio mudou os planos da equipa nacional.

Logo após o golo uruguaio, o El Mundo deu conta de um pormenor de reportagem: os assobios a Ronaldo no estádio, cada vez que tocava a bola.

A estratégia de Portugal

Os jornais internacionais olharam para a estratégia das equipas após o golo. O Lance destacou que Portugal “apenas cercava” o adversário, que ficou com a posse de bola.

Já o Globo analisa pelo lado oposto: Portugal teve posse e apertou bem a saída de bola uruguaia.

A mesma análise que fez a Marca, que considera que a seleção sul-americana prescindiu de ter bola e está a dar “uma lição na defesa”. O AS concorda: Portugal tem iniciativa, mas não consegue “romper o muro” contrário.

O El Mundo sublinhou que o golo madrugador do Uruguai tornou “mais conservadora” a estratégia da equipa.

O inglês The Guardian também salientou a pressão portuguesa, a empurrar o Uruguai para o seu meio-campo defensivo, mas a considerar que não há caminhos para o golo, fruto da solidez da equipa de Óscar Tabárez.

A defesa de Rui Patrício

O minuto 22 ficou marcado por (mais) uma defesa decisiva de Rui Patrício, a remate de Suárez. A “mão salvadora” do guardião português é salientada no Lance, Globo, AS e The Guardian.

