Está um calor de torrar mas um artigo sobre “Ronaldo Darth Vader” aquece mais o ambiente: a antevisão do Uruguai-Portugal

Enviado especial do Observador à Rússia (em Sochi)

Várias pessoas que conhecemos ou que fomos conhecendo diziam que Sochi era sempre melhor na segunda do que na primeira vez. E confirma-se, que mais não seja porque é uma cidade onde chegamos e temos referências, sendo que é a partir destas que podemos arriscar um pouco mais sem ficarmos perdidos no meio do nada. Foi assim, por exemplo, que percebemos que aquele calçadão enorme que se prolongava pela zona de praia que tínhamos falado antes do jogo com a Espanha acaba por prolongar-se até à zona do centro da cidade onde se concentram também grande parte dos hotéis. E são quilómetros e quilómetros…

Do lado do Parque Olímpico, existem montanhas russas, uma roda gigante tipo London Eye e muitas outras diversões dentro deste campeonato; do lado da cidade, a festa faz-se de forma mais rudimentar mas igualmente concorrida: há setas para rebentar balões, espingardas para acertar em latas e guarda-redes que vão rodando enquanto se tenta marcar golo, sempre com peluches como ptémio em caso de êxito. E há algodão doce, espetadas com batatas fritas, gomas ao peso numa banca a céu aberto. É aqui que se concentra grande parte da vida noturna, mas é também aqui onde dezenas e dezenas de pessoas esquecem que é noite e fintam os quase 30º com um mergulho na praia que está quase cheia. Para quem está de calças e não tem alternativas, há sempre os spas para os pés em tanques com pequenos peixes e um simulador composto por uma cadeira e uns óculos de onde vêm apenas gritos para quem passa por lá. O ambiente nem é propriamente de Mundial, porque nos cruzámos até com mais brasileiros do que portugueses e uruguaios, mas é bom. E quente, pela temperatura. E a escaldar, por um artigo saído este sábado.

O diário uruguaio Ovación mostra-se crítico em relação à postura de Cristiano Ronaldo mas, ao mesmo tempo, rende-se ao caminho que tem percorrido no futebol mundial, numa visão de amor-ódio que só se consegue ter com os maiores dos maiores. “Nunca um futebolista representou tão bem o que uruguaio detesta num ser humano. É arrogante, narcisista, livrou-se de várias sanções por conduta anti-desportiva só por ser quem é e os uruguaios odeiam tudo o que representa. Mas também é um atleta de elite, um talento daqueles que pouco se viu na história do futebol, um exemplo de superação, esforçando-se ao máximo para cumprir os objetivos que um ser humano anseia ao longo dos anos. E também o odiamos por isso. Odiamo-lo tanto que o admiramos”, escreve de forma quase romântica a publicação. “Cristiano cai-nos tão mal que a maioria dos uruguaios quer que Messi ganhe num Real Madrid-Barcelona (…) A imagem a festejar os golos, os gestos de ‘Estou aqui’, a cara do ‘Sabem que não podem viver sem mim’, enfurece-nos cada vez que o vemos. E não conseguimos deixar de ver”, acrescenta.

Mas o melhor, ou pelo menos a parte mais emblemática deste artigo, chega no final. “Ronaldo tem razão: é o melhor atleta que o futebol tem na história e cada vez que pensamos que a sua carreira já terminou, volta a superar-se, volta a superar-nos (…) Por isso o odiamos, por isso o amamos. Sabemos que é um perigo e não podemos tolerar que nos elimine e que o mundo inteiro o veja a mostrar os seus abdominais com as camisolas celestes ao fundo, diante de uma tribuna repleta de uruguaios”, remata, num artigo (tem outro que destaca o lado mais humano do capitão) que na entrada compara o português a uma personagem bem conhecida: “É o nosso maior inimigo. Se o Star Wars fosse um jogo de futebol, Ronaldo seria o Darth Vader. Uma presença enorme que é impossível de passar ao lado, que provoca medo e que ao mesmo tempo desejamos que passe mal”.

A margem de erro é ligeiramente maior do que aos 3% que estamos habituados nas sondagens em vésperas de eleições legislativas, autárquicas ou presidenciais, mas por norma as conferências de antevisão do encontro conseguem dar uma ideia do que se pode esperar em termos de resultado. Neste Uruguai-Portugal, o equilíbrio é tanto que nos vemos forçados a concordar com El Maestro Tabárez quando diz que não faz sentido vaticinar sequer o encontro que poderemos ver esta noite (21 horas em Sochi, menos duas em Portugal). Por um lado temos uma alviceleste que acredita ter chegado ao ponto de maturação para poder repetir no mínimo as meias-finais do Mundial de 2010; por outro, uma Seleção Nacional campeã da Europa que se especializou em jogos a eliminar e que se diz a crescer com o passar dos encontros. Se Ronaldo é tão falado, mais do que Suárez ou Cavani, é por uma razão: caso os dois conjuntos se anulem, é dele que se pode esperar a maior diferença.

De resto, e olhando para o onze inicial que Fernando Santos deverá apresentar, existe apenas uma dúvida e que entronca também na disponibilidade física de William Carvalho, que treinou condicionado nos últimos dias, para este encontro. Caso o médio recupere, terá Adrien ligeiramente à sua frente e a outra vaga ficará a ser discutida entre João Moutinho e João Mário. Nos restantes setores, Rui Patrício continuará com Cédric, Pepe, José Fonte e Raphael Guerreiro à sua frente na defesa, ao passo que Ronaldo poderá voltar a contar com Gonçalo Guedes (no lugar de André Silva) e Quaresma ou Bernardo Silva mais perto de si. Tudo dependerá da estratégia de Portugal para o encontro e, em paralelo, do estudo que foi sendo feito ao conjunto uruguaio, que tão depressa apresenta um sistema mais tradicional de 4x4x2 como opta por um alternativo 3x5x2 com reforço do meio-campo.

