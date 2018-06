Fotos e vídeo. O golo de Cavani que nos põe mais longe dos quartos

Portugal entrou em campo ciente que a partida contra o Uruguai seria difícil e a confirmação chegou ao fim de uns meros sete minutos. Luis Alberto Suárez cruzou e Cavani apanhou a bola com a cabeça depois de um salto notável que resultou no primeiro golo da partida e numa vantagem uruguaia logo ao início do jogo. Cavani marcava assim o segundo golo na prova em quatros jogos. E Portugal ficava um pouco mais longe dos quartos de final.

Rui Patrício ainda se esticou na tentativa de chegar ao canto da baliza por onde a Telstar abanou as redes portuguesas, mas não tinha hipóteses: Cavani chutou para demasiado longe do guarda-redes português que não teve tempo de reagir ao remate combinado entre Suárez e Cavani. Assim que o golo aconteceu, Cavani apontou aos céus, ajoelhou-se no relvado e abraçou os colegas.

Veja a sequência do golo uruguaio e a celebração de Cavani na fotogaleria.

