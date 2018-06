Georgina Rodríguez foi a Sochi com D. Dolores apoiar a seleção portuguesa

Georgina Rodríguez, namorada de Cristiano Ronaldo e mãe da filha mais nova do capitão português, está no Estádio Olímpico Fisht a apoiar a seleção nacional. A modelo espanhola de 24 anos está ao lado de Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, e de um apointe do Uruguai no campo em Sochi. Tal como a maior parte dos adeptos portugueses, Georgina Rodríguez não esboçou muitos sorrisos: Portugal chegou ao intervalo a perder contra os uruguaios e Cristiano Ronaldo está a ser alvo de uma marcação cerrada que o mantém longe da baliza adversária.

A companheira de Cristiano Ronaldo tem acompanhado de perto a prestação portuguesa no Campeonato do Mundo da FIFA: Georgina Rodríguez também assistiu ao jogo de Portugal contra Marrocos na fase de grupos do Mundial na Rússia, mas as atenções foram dirigidas para aquilo que levava nos dedos. É que a modelo espanhola levava um anel com uma pedra exuberante que alguns especulam ser um anel de noivado.

Cristiano Ronaldo nunca confirmou se está noiva de Georgina, até porque está concentrado no Mundial 2018 desde há duas semanas e a modelo também nunca se pronunciou sobre o assunto — algo expectável, já que nem sobre a gravidez de Alana Martina, filha de Georgina com Ronaldo, a modelo falou.

No entanto, essa notícia chega num momento em que aumentam as especulações de que Georgina Rodríguez pode estar novamente grávida por causa de umas fotografias onde a barriga da modelo parece mais proeminente debaixo de uma saia apertada. Sobre isto, Georgina decidiu falar numa entrevista à revista Hola!: “Não estou grávida, embora gostássemos de aumentar a família no futuro. Viram-me mais inchada do que o normal, porque andei de avião em avião, comi massa durante quatro dias seguidos… e sou humana: retenho líquidos, sou influenciada por hormonas e ainda estou a recuperar do parto”, esclareceu.

Continuar a ler