Há quem esteja disposto a pagar 12,5 milhões de euros por uma casa em Lisboa

12,5 milhões de euros por um apartamento constitui o tipo de preços praticado em capitais como Londres, Madrid, Paris e Nova Iorque, mas parece que este é um valor que já se pratica em Lisboa.

Segundo o Expresso, estamos provavelmente a falar no apartamento mais caro da capital portuguesa e já está reservado: o comprador é estrangeiro. Localizado no número 203 da Rua Castilho, mais concretamente nos 12º, 13º e 14º pisos do edifício, a casa tem 535 metros quadrados, um terraço com 260 metros quadrados e uma vista de 360 graus para o rio Tejo, Baixa e Avenidas Novas. O triplex, cujo último andar é só o terraço, conta ainda com kitchenette, bar, lareira, barbecue, piscina privativa e solário.

São entre 20 e 22 mil euros por metro quadrado de área interior e que, caso se concretize a venda, será o valor mais elevado de sempre. O recorde de venda rondava os 14 e os 16 mil euros por metro quadrado por imóveis no Chiado, Avenida 24 de Julho e Cascais — ainda que há quem esteja a pedir entre 17 e 18 mil euros por metro quadrado.

De ressalvar, contudo, que há dois anos, nas mesmas zonas, o preço (recorde) por metro quadrado era de 10 mil euros. Aliás, é precisamente este o preço por metro quadrados de um T1 com 70 metros quadrados no empreendimento The Cordon, na Rua Vítor Cordon (Chiado).

Para Ricardo Guimarães, diretor da base de dados Confidencial Imobiliário, garante que se trata de uma exceção. “Isto será sempre um caso isolado e nunca uma tendência do mercado em Lisboa.”

