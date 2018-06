Jorge Jesus recebido em euforia na Arábia Saudita

Jorge Jesus chegou na noite desta sexta-feira a Riade, capital da Arábia Saudita, para ser recebido com euforia por centenas de adeptos do Al-Hilal.

O treinador de futebol chega assim aquela que será sua primeira experiência profissional no estrangeiro. Recorde-se que o treinador português, que passou por clubes como o Sp. Braga, o Benfica ou Belenenses, terminou recentemente o seu vínculo com o Sporting. A saída de Jesus do Sporting ocorreu após ter tomado o partido de vários jogadores que entraram em rota de colisão com o presidente, entretanto destituído, Bruno de Carvalho.

Tal como alguns jogadores do Sporting, Jesus foi agredido por adeptos leoninos no centro de treinos do clube, em Alcochete.

Em Riade, Jesus vai ganhar 7 milhões de euros por época, com a possibilidade de ganhar mais três por objetivos.

