Madonna estaciona frota de 15 carros em terreno cedido pela Câmara de Lisboa

A Câmara de Lisboa cedeu as traseiras do Palácio Pombal, junto à Rua das Janelas Verdes (Lisboa), a Madonna para a estrela pop poder estacionar a sua frota de carros.

A notícia é avançada, este sábado, pelo Expresso. A ideia de colocar as 15 viaturas naquele terreno, contudo, não partiu da autarquia. Foi António Filipe Pimentel, diretor do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), quem fez essa sugestão ao chefe de gabinete de Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa. Isto porque a Câmara, inicialmente, queria que o museu cedesse o seu espaço de estacionamento à cantora norte-americana, algo que António Filipe Pimentel recusou.

Aliás, foi o diretor quem mostrou o espaço, que pertence à Câmara, após o chefe de gabinete de Medina se ter deslocado ao museu “de urgência, depois de ter visto no Google Maps” o estacionamento do MNAA.

O Expresso não especifica como foi feito o pedido de Madonna à autarquia nem há quanto tempo o terreno é utilizado por Madonna, mas um responsável pela construção de um prédio junto ao palácio, citado pelo semanário, fala em cerca de “seis meses”.

A Câmara de Lisboa esclareceu que a cedência do espaço ocorre “apenas durante um período limitado enquanto decorrerem as obras nos prédios nas Rua das Janelas Verdes”, acrescentando que o mesmo terreno já foi “disponibilizado a outras entidades, nomeadamente ao Ministério da Cultura até dezembo de 2017”.

Este acordo entre a autarquia e Madonna, no entanto, não será a custo zero: no fim do empréstimo, será cobrada a verba correspondente à renda, segundo o Expresso.

