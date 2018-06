Manifestação junta milhares nos EUA contra política de imigração de Trump

Milhares de manifestantes saíram às ruas em várias cidades dos EUA este sábado para protestar contra a política de imigração de Donald Trump. Em foco, esteve a separação de famílias que atingiu um pico durante a aplicação da chamada “tolerância zero” por parte da administração norte-americana.

Apesar de Donald Trump ter emitido uma ordem executiva que colocou um fim à separação de famílias, há crianças retiradas aos pais que tentaram entrar ilegalmente nos EUA que ainda não foram devolvidas aos seus progenitores.

A maior manifestação decorreu em Washington D.C., acabando por desembocar nas imediações da Casa Branca.Mas foram várias as cidades onde outros protestos aconteceram ao longo do dia, como Nova Iorque, Boston ou El Paso, na fronteira do Texas com o México.

As manifestações decorreram ao mesmo tempo que o debate sobre uma nova lei para a imigração é feita na Câmara dos Representantes. Entre os congressistas republicanos, há duas propostas na mesa: a Goodlatte I, mais moderada; e a Goodlatte 2, mais extrema.

Esta quarta-feira, Donald Trump escreveu no Twitter que os republicanos na Câmara dos Representantes “devem aprovar o projeto-lei para a imigração duro mas justo, conhecido como Goodlatte II”.

HOUSE REPUBLICANS SHOULD PASS THE STRONG BUT FAIR IMMIGRATION BILL, KNOWN AS GOODLATTE II, IN THEIR AFTERNOON VOTE TODAY, EVEN THOUGH THE DEMS WON’T LET IT PASS IN THE SENATE. PASSAGE WILL SHOW THAT WE WANT STRONG BORDERS & SECURITY WHILE THE DEMS WANT OPEN BORDERS = CRIME. WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 27, 2018

Este sábado, o Presidente dos EUA deu o dito por não dito e escreveu, igualmente no Twitter, que afinal nunca tinha defendido nenhuma das versões daquele projeto-lei. “Eu nunca pressionei os republicanos na Câmara para votarem na lei da imigração, seja a Goodlatte I ou II”, escreveu.

I never pushed the Republicans in the House to vote for the Immigration Bill, either GOODLATTE 1 or 2, because it could never have gotten enough Democrats as long as there is the 60 vote threshold. I released many prior to the vote knowing we need more Republicans to win in Nov. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 30, 2018

