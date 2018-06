Mbappé: as comparações com Henry, o recordista dos recordes e o ídolo Ronaldo

Um verão perfeito, para um rapaz de 19 anos, será ir de férias com os amigos, ir a todos os festivais de verão, passar tardes inteiras na praia e aproveitar todos os segundos até ao recomeço das aulas. Para Kylian Mbappé, um rapaz francês de 19 anos, o verão perfeito passou por viajar até à Rússia e jogar pela seleção francesa. Filho de pai camaronês e mãe argelina, Mbappé nasceu em Paris e começou a jogar nas camadas jovens do Bondy, um clube nos subúrbios da capital francesa. Treinado pelo próprio pai, tornou-se rapidamente no melhor jogador da equipa e acabou por ir viver para a Academia Clairefontaine, uma das 12 escolas de elite da Federação Francesa de Futebol, onde chamou a atenção dos grandes clubes franceses, assim como do Real Madrid e do Valência. Este sábado foi decisivo na vitória francesa face à Argentina.

Preferiu Inglaterra. Com 11 anos, pediu ao pai para viajar até Londres e passou um período à experiência no Chelsea, tendo jogado até pela equipa B dos blues contra o Charlton. Não resultou, regressou a Paris e com 15 anos assinou pelo Mónaco. A partir daí, assumiu como objetivo de carreira bater todos os recordes que tivessem “o mais novo” no título. Tornou-se o mais novo a jogar pela equipa principal do Mónaco, aos 16 anos, quando entrou aos 88 minutos para substituir Fábio Coentrão; tornou-se o mais novo a marcar pela equipa principal do Mónaco, aos 17 anos, num jogo contra o Troyes; tornou-se o mais novo a marcar um hat-trick na liga francesa, com 18 anos, num jogo contra o Metz; e é ainda o segundo francês mais novo de sempre a marcar na Liga dos Campeões, apenas atrás de Karim Benzema.

Comparado constantemente com Thierry Henry, o avançado francês que passou por Mónaco, Juventus, Arsenal e Barcelona. E foi ainda campeão europeu e mundial com a seleção francesa. Mbappé assume as parecenças e é atualmente uma das grandes estrelas dos bleus. Mas o seu ídolo, enquanto estava a crescer, era outro: Cristiano Ronaldo. Por isso, não mais esqueceu a viagem que fez a Valdebebas, centro de estágio dos merengues, em dezembro de 2012, quando acabara de cumprir 14 anos. Como o pai mais tarde assumiu, Mbappé tinha o quarto forrado com posters do internacional português e passava horas a fio a ver vídeos do capitão português para tentar ser melhor.

Em agosto de 2017, o PSG anunciou a chegada de Mbappé por empréstimo: o valor referenciado da transferência – que será efetuada este domingo, dia 1 de julho – é de 180 milhões de euros. Ou seja, o rapaz de 19 anos dos subúrbios de Paris tornou-se o adolescente mais caro de sempre, assim como a segunda transferência mais valiosa da história, apenas atrás da ida de Neymar para o mesmo PSG.

No ano de 2016 carregou às costas a seleção francesa que conquistou o Europeu sub-19, marcando cinco golos. Esta temporada, representou o PSG em 44 partidas e marcou 21 golos. Não havia dúvidas quando Didier Deschamps se sentou na sala de conferências de imprensa para anunciar os convocados de França para o Mundial da Rússia: Kylian Mbappé seria um dos 23. E com essa convocatória conquistou mais um recorde: o jogador mais novo de sempre a representar a seleção francesa num Campeonato do Mundo. E não quis que essa marca passasse incólume.

Mbappé decidiu doar todo o dinheiro que vai receber por representar a seleção francesa. “Não devo receber dinheiro para representar o meu país”, explicou o jovem jogador numa entrevista, onde também anunciou que os cerca de 19 mil euros que vai receber por jogo irão para a Premiers de Cordée, uma associação que organiza atividades desportivas para crianças com deficiências.

Rápido, eficaz, móvel e carismático, Kylian Mbappé tem tudo para se tornar um dos melhores jogadores da próxima década. E depois dos dois golos que marcou este sábado à Argentina e da grande penalidade que conquistou tem tudo para ser um dos melhores jogadores deste Mundial da Rússia.

