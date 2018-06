Nürburgring. Porsche bateu o recorde da… Porsche

É notável a eficácia que a Porsche conseguiu extrair do 919 Hybrid Evo, modelo que se diferencia do que correu nas provas do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) por não respeitar os regulamentos em tudo o que limita os carros de LPM1, do consumo à capacidade das baterias, da potência do motor até à aerodinâmica, com a marca a recorrer a asas móveis, apêncides estes que não são permitidos em qualquer forma de competição. E daí a denominação Evo.

Depois de já ter batido o melhor tempo de Spa, obtido por um F1 no GP de 2017 e conseguindo simultaneamente melhorar em 12 segundos a melhor marca registada por um 919 Hybrid com as especificações do WEC, a Porsche rumou ao anel norte de Nürburgring, ou seja o circuito antigo, conhecido por Nordschleife, para bater o recorde do traçado. Um recorde que era seu desde 1983, quando Stefan Bellof – uma das maiores promessas alemãs que faleceu em Spa, em 1985, aos comandos de um Porsche – disputou os 1.000 km de Nürburgring, com um 956 de Grupo C. Bellof rodou em 6 minutos e 11,13 segundos, durante os treinos cronometrados para a prova. O 919 Hybrib Evo percorreu a sua melhor volta em 5.19,546, já depois de ter conseguido rodar, minutos antes, primeiro em 5,31,899 e depois em 5,24,375.

O vídeo, que pode ver abaixo, prova que o andamento do carro é impressionante. Atingiu 369 km/h na recta grande, onde esteve 15 segundos a mais de 360 km/h – sem mais energia na bateria, apoiou-se exclusivamente nos 730 cv do motor 2.0 V4 sobrealimentado a gasolina. Mas não é a velocidade máxima que mais impressiona no 919 Hybrid Evo, é sim a sua velocidade de passagem em curva, graças ao imenso apoio aerodinâmico que as asas móveis fornecem (mais 53% quando ele é preciso ou menos 66% nas rectas, e daí os 369 km/h com 730 cv) e, sobretudo, a capacidade de acelerar à saída das curvas, quando os 446 cv do motor eléctrico se juntam aos 730 cv do motor de combustão por breves instantes. Foi isto que permitiu ao Porsche atingir 270 km/h na descida para Ex-Mühle, descrever a 309 km/h a curva em que Niki Lauda por pouco não morreu queimado, ou entrar na primeira das três direitas antes da recta grande a 200 km/h, para depois sair a 260 km/h.

Para que serve o recorde?

A questão que se coloca é esta: para que serve este recorde? Colocando de lado o facto de a marca alemã ter decidido retirar o melhor tempo a um dos seus melhores pilotos de sempre, para cúmulo um profissional bastante venerado e que morreria dois anos depois quando o seu Porsche não resistiu ao embate, qual será o valor, em termos de marketing, de bater o melhor tempo por volta com um carro de competição que não está de acordo com nenhum regulamento? É que quando Bellof bateu o recorde, encontrava-se numa sessão de treinos oficiais para uma corrida. Logo, entre uma série de adversários (muitos com carros iguais) e nas mesmas condições.

Colocando as nossas dúvidas de outra forma, para não ferir os fãs mais sensíveis da marca, que sentido faria agora a Mercedes pegar no Fórmula 1 de Lewis Hamilton, retirar-lhe os limitadores de consumo e incrementar a pressão do turbo, para além dos limites impostos pelo regulamento da F1, aumentar-lhe a capacidade da bateria, equipá-lo com asas móveis, retirar-lhe a limitação do tempo que pode usar o boost eléctrico por volta e, depois de dar umas voltinhas em Nordschleife, difundir um press release com um tempo na casa dos 4 minutos? Todo este trabalho (e investimento) só para bater o recorde? Nesse caso, a nossa posição seria a mesma: so what?

É certo que a Mercedes já deixou transparecer que vai em breve ao circuito alemão, mas com o objectivo de alcançar o melhor tempo dos carros de estrada com o Project One, o hiperdesportivo que vende por 3 milhões de euros e que garante 1.000 cv, entre o motor 1.6 V6 dos seus F1 e as unidades eléctricas que também assistem os fórmulas da marca. Mas a marca da estrela vai ao circuito com um carro homologado e em igualdade de condições com os restantes, dos pneus de estrada a combustível legal e comercial, pois só assim poderá comparar os tempos por volta face aos restantes hiperdesportivos. E o seu objectivo é bater os tempos alcançados pelo Nio EP9, o Radical SR8LM e o Lamborghini Huracán Performante, só para mencionar os três mais rápidos.

Se a Porsche abandonou o Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) em 2017, à semelhança do que a Audi tinha feito um ano antes – com esta última a alegar os custos exagerados da categoria e a mudança que o grupo está a realizar rumo aos veículos eléctricos –, então por que não concentrar-se em melhorar os tempos dos seus carros, obtidos nas mesmas condições e que o circuito de Nürburgring mantém actualizados aqui.

O que tem o 919 Hybrid Evo de diferente?

Muito e sobretudo aquilo que pode fazer a diferença, num circuito como o anel norte de Nürburgring. O 919 Hybrid do WEC aliava um motor 2.0 V4 turbo a gasolina, que fornecia nas especificações do regulamento 507 cv, uma vez que tinha de respeitar um determinado fluxo de combustível e tinha ainda de manter os consumos dentro de certos níveis, pois estamos a falar de longas provas de resistência. Na versão Evo, o 919 Hybrid ganha mais de 220 cv, atingindo agora 730 cv, o que lhe dá outro alento.

Paralelamente, o motor eléctrico foi também optimizado, saltando dos 406 cv segundo o WEC, para 446 cv em versão livre. O que significa que o Porsche tem 1.176 cv à sua disposição, mas só quando pode usufruir da capacidade da bateria – especialmente à saída das curvas –, uma vez que rectas mais longas, vive sobretudo do V4 a gasolina. No capítulo das melhorias entra também o peso, que foi reduzido em 39 kg, mais uma vez face ao regulamento do WEC, fixando-se agora nos 849 kg.

Mas o maior ganho do 919 Hybrid Evo está na parte aerodinâmica, uma vez que os seus apêndices passaram a ser móveis. Tanto o splitter à frente como a asa atrás podem alterar a incidência e, logo, o apoio que geram, colando o carro à pista nas zonas sinuosas, para depois retirarem esse mesmo apoio, permitindo assim uma maior velocidade nas zonas mais rápidas.

O 919 Hybrid Evo é efectivamente uma máquina infernal, mas não deixa de ser também o resultado de muito trabalho (e investimento). Dúvida: tudo isto (só) para produzir um comunicado de imprensa e bater um recorde que já era seu?

