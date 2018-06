O golo de Pepe que reacendeu a esperança portuguesa

A coisa não ia bem parada para Portugal. A seleção nacional tinha chegado ao intervalo a perder por uma bola sem resposta e estava a cada segundo mais perto de sair do Mundial e regressar a casa sem o título de campeão mundial a fazer pendant com o de campeão da Europa. O facto de sermos os únicos campeões continentais apurados para além da fase de grupos de nada nos tinha valido até ali: Cristiano Ronaldo estava mãos e pés atados com uma cortina de defesas a circundá-lo assim que ganhava a posse de bola; e nem as boas defesas de Patrício nos ajudavam. Até que Pepe reacendeu a esperança portuguesa.

Numa altura em que Portugal estava com dificuldades em criar oportunidades de golo, Pepe fez um milagre: Raphael Cruzeiro cruzou e a bola ficou no percurso de Pepe, que cabeceou para a baliza uruguaia e fez tremer pela primeira vez as redes adversárias. Pepe ainda celebrou com os polegares na boca como quem põe os adversários a chuchar no dedo, mas de nada serviu: Cavani desfez rapidamente o empate entre Portugal e Uruguai e bisou colocando os uruguaios novamente na vantagem.

Veja as imagens do golo de Pepe na fotogaleria. E reveja os golos de Cavani aqui em baixo.

