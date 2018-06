O momento de fairplay entre Ronaldo e Cavani que marcou o Uruguai-Portugal

Nem o facto de estar a perder e prestes a sair do Campeonato do Mundo com uma derrota frente ao Uruguai impediu Cristiano Ronaldo de protagonizar um dos momentos de fairplay mais mediáticos do Mundial na Rússia. Quando Edinson Cavani saiu a coxear do campo do Estádio Olímpico Fisht, o capitão português colocou o braço do adversário por cima dos ombros e ajudou-a a sair para ser substituído. O momento foi fotografado pelas câmaras montadas no estádio em Sochi e está a dar a volta à Internet.

Meu coração uruguaio que ama o Cris agradece por esse ícone de imagem! #WorldCup pic.twitter.com/7ESMNQPkik — Sally Aguiar (@sally_aguiar) June 30, 2018

O gesto aconteceu a meio da segunda parte, quando Portugal já tinha empatado graças a um golo de Pepe mas Cavani tinha resgatado a vantagem para o lado do Uruguai. A seleção nacional tinha um bilhete de regresso a Portugal na mão, mas nem isso desmotivou Cristiano Ronaldo a fazer jus à campanha de fairplay social da FIFA que tinha protagonizado no final do ano passado.

Nunca será só futebol!#WorldCup pic.twitter.com/GIKSS1r4L7 — o + iludido (@trouxadotwiter) June 30, 2018

Edinson Cavani saiu a coxear pouco depois de ter marcado o segundo golo do Uruguai e foi substituído Christián Stuani, que fez assim o primeiro jogo na prova. Cristiano Ronaldo, que desta vez não marcou nenhum golo a favor de Portugal, ajudou o colega da equipa adversária a sair de campo e mereceu os aplausos das bancadas, de um lado e de outro da barricada.

O momento em que Cristiano Ronaldo ampara Cavani magoado na perna direita está a ser considerado um dos mais bonitos deste Campeonato do Mundo. No Brasil, os dois jogadores estão a ser chamados “monstros” do futebol: “Cavani sente e Cristiano Ronaldo, em nobre atitude, ajuda o adversário a deixar o relvado”, lê-se no Twitter. Há ainda quem escreva: “Que cena incrível entre Cristiano Ronaldo e Cavani. De emocionar”.

Que cena incrível entre Cristiano Ronaldo e Cavani. De emocionar. ???? Uma pena o uruguaio e melhor do jogo sair lesionado, espero que não seja nada grave. Jogou muito mesmo! ????????????????⚽️ — Maurício Chaves (@mauriciochavesh) June 30, 2018

Mas além dos elogios, houve quem aproveitasse o momento para fazer piadas com a seleção nacional: “Não bastasse carregar a seleção de Portugal ainda carregou o Cavani, Cristiano Ronaldo incansável”, escreveu um internauta nas redes sociais. Depois ainda houve quem duvidasse das boas intenções de Cristiano Ronaldo e acredite mais que o gesto de fairplay foi uma tentativa portuguesa de recomeçar o jogo mais rapidamente: “Cristiano ajudou o Cavani a sair pra bola rolar logo, isso sim”.

Cristiano ajudou o Cavani a sair pra bola rolar logo, isso sim — Tata ✠ (@crvgtayane) June 30, 2018

