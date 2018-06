O “pesadelo” à boleia de uma imagem “triste” e “pobre”. Como reagiu a imprensa argentina à eliminação

A Argentina está fora do Mundial. Depois de ter apanhado um susto na fase de grupos, a seleção das pampas caiu mesmo para fora da competição, derrotada pela França por 4-3. A imprensa argentina está naturalmente desiludida e, no final do jogo, muitos faziam manchete com fotos de Messi.

Aquela que mostrava o jogador ajoelhado no relvado da Kazan Arena parece ter sido a preferida para ilustrar a tristeza e frustração pela eliminação nos oitavos-de-final. Alguns jornais dizem que a equipa foi do “sonho ao pesadelo”, outros falam numa seleção que deixou uma imagem “triste” e “pobre”.

A possibilidade de este ter sido o último Mundial de Messi também é falada e o impacto que Mbappé teve na partida, marcando dois golos e ganhado um penálti, também não foi esquecida.

