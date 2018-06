O vídeo do golo Cavani e os principais lances da 1.ª parte do Uruguai-Portugal

Portugal está a perder com o Uruguai no final da primeira parte do jogo dos oitavos-de-final. Apesar de ter começado o jogo com duas oportunidades, Portugal não conseguiu aproveitar e pouco depois ficou em desvantagem no marcador.

Aos sete minutos, a dupla de avançados fez estragos na defesa portuguesa. Suárez cruzou do lado esquerdo e Cavani, ao segundo poste, atirou para dentro da baliza de Rui Patrício. Estava feito o 1-0 no Estádio Fisht.

Eis o vídeo:

Mas, antes disso, a seleção portuguesa até tinha começado com vontade de marcar cedo. Logo aos dois minutos de jogo, João Mário trabalhou bem na esquerda arranjou espaço para o cruzamento e lançou para o segundo poste onde apareceu Bernardo Silva, a cabecear, mas por cima do alvo. Aos seis, foi Ronaldo a tentar a sorte: bola no pé de Bernardo Silva, que fletiu para o meio e serviu Cristiano Ronaldo. O capitão português encheu o pé e atirou forte, mas à figura de Muslera.

Quatro minutos depois do golo uruguaio, José Fonte ganhou nas alturas na sequência de um pontapé de canto. O defesa português levou a bola a passar junto da baliza de Muslera, mas ninguém apareceu para o desvio certeiro.

Aos 22′, Suárez obrigou Rui Patrício a uma grande defesa, na sequência de um livre direto. A bola foi rasteira e forte, colocada ao poste mais distante, mas o guardião português esticou-se e evitou o segundo dos uruguaios.

Aos 32′, Portugal também beneficiou de um livre em boa posição, mas Cristiano Ronaldo atirou contra a barreira.

Continuar a ler