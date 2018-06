Os memes do “Messi Ciao” depois da derrota da Argentina

“O Di María, o Masquerano, o Messi Ciao. Mais uma Copa, decepção, outra eliminação”. É isto que os internautas vão cantando nas redes sociais, nomeadamente no Twitter e no 9GAG, depois de os franceses terem ganho à Argentina e Lionel Messi ter virado costas ao Campeonato do Mundo. As piadas em redor de um dos melhores jogadores do mundo começaram a surgir assim que o marcador começou a pender para o lado gaulês. E a prestação da Argentina também mereceu gargalhadas entre a comunidade internauta.

Os memes que nasceram deste França-Argentina, um jogo importante para Portugal que caso consiga vencer ao Uruguai ao fim da tarde vai jogar (de novo) com os franceses, incluem canções adaptadas da série espanhola “La Casa de Papel”, montagens com fotografias de Messi ao lado do filho, alterações à bandeira argentina (que foi posta a chorar) e até Donald Trump ou os Teletubbies. Todos tiveram lugar nas anedóticas publicações nas redes sociais. Veja as melhores aqui.

messi stamos contigo bro pic.twitter.com/vRqU7oUGaH — jezucrihto xd (@yisucrist) June 30, 2018

God's reaction when Messi said 'God is with Argentina' #WorldCup pic.twitter.com/3X1vGDx4kY — Toby Official (@tapmak001) June 30, 2018

Eu vendo esse jogo #FRAARG pic.twitter.com/ivWebUayNJ — Deborah com h de hexa (@deborahmaaria) June 30, 2018

Comemorando q a França tá eliminando a Argentina // medo do Brasil pegar a França #FRAARG pic.twitter.com/jzSaKAayGP — Valentina (@JRValentina3) June 30, 2018

Mano do céu to assim vendo esse jogo #FRAARG pic.twitter.com/jmKYOdvr1e — ???????? brasiliam bessa ???????? (@brunobbessa) June 30, 2018

#FRAARG Argentina tomou no toba. Coitado do Messi pic.twitter.com/o1G1lNzSbq — jessica alves (@jessica89871332) June 30, 2018

