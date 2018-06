Os memes do Uruguai-Portugal. O melhor do duelo entre Suárez e Ronaldo

À hora em que Portugal e Uruguai entraram em campo no Estádio Olímpico de Sochi, as duas seleções sabiam o que iam encontrar pela frente: quem ganhasse a partida iria enfrentar a França nos quartos de final. A possibilidade até traz boas memórias a Portugal, que graças à derrota gaulesa no Euro 2016 se sagrou campeã europeia de futebol. As expetativas eram altas e os comentários eram muitos: internautas de todo o mundo juntaram-se no Twitter para comentar o jogo das sete da tarde. E o resultado foi mais uma leva de memes.

Depois de um dia inteiro sem jogos do Mundial 2018, quem vagueia pelo Twitter chegou em força para comentar de bancada um dos jogos mais promissores da fase final do Campeonato do Mundo. Mesmo com o Uruguai a entrar favorita em campo, todos os internautas ansiavam por ver Cristiano Ronaldo no relvado para provar uma vez mais ser o melhor futebolista do mundo. Levados pelo momento, estas foram as mensagens que invadiram o Twitter nos primeiros 45 minutos de jogo.

Cuidado com o cão. pic.twitter.com/Q9G7wDVYUa — Carlos Vaz Marques (@cvazmarques) June 30, 2018

