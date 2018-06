Poucos, mas bons: os adeptos portugueses em Sochi

Quando Marcelo Rebelo de Sousa visitou a zona reservada aos fãs junto ao Estádio Olímpico de Fisht, o Presidente da República apercebeu-se que a maior parte deles eram uruguaios. Não gostou muito de os ver, confessou ele em declarações à RTP, mas ficou mais descansado quando viu seis adeptos portugueses por lá e muitos russos a torcer pela seleção nacional. Dentro do estádio em Sochi acontece exatamente o mesmo: as bancadas estão meramente pontilhadas de vermelho e verde porque os adeptos são maioritariamente uruguaios. Mas os portugueses que lá estão vestiram-se a rigor.

As fotografias mostram uma comunidade portuguesa munida de bandeiras com o rosto de Cristiano Ronaldo, rostos pintados com corações vermelhos e verdes, bolas aladas e crianças com laços nas tranças. E todos gritam por Portugal. As imagens que vão chegando da Rússia vão testemunhando a festa portuguesa a mais de quatro mil quilómetros de distância de casa. Veja-as na fotogaleria.

