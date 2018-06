Roadster da Tesla vai ser melhor do que prometido

Emile Bouret é um piloto de testes por cujas mãos já passou uma série de protótipos. Em tempos da Audi, quando trabalhava para a marca alemã e, mais recentemente, da Tesla. O último modelo que conduziu foi o impressionante Roadster, o desportivo que o construtor de veículos eléctricos está a desenvolver e para o qual anunciou 400 km/h de velocidade máxima e 0-96 km/h (0-60 mph) em 1,9 segundos, além de extrair 1.000 km de autonomia de uma bateria com 200 kWh de capacidade.

Ora Bouret, que já tinha levado um puxão de orelhas da Tesla quando na primeira apresentação do desportivo fez um vídeo com o telemóvel e publicou no seu Instagram, corre agora novo risco de ficar em maus lençóis. Tudo porque resolveu conceder uma entrevista ao canal de YouTube VINWiki, durante a qual resolveu partilhar a sua opinião sobre o Roadster. Provavelmente, vai ter de voltar a abusar da amizade que o une a Franz von Holzhausen, o responsável pelo design na Tesla, para se safar de mais esta…

Na entrevista, Emile Bouret fala da sua experiência em trabalhar no desenvolvimento do Roadster. Mas o que é notícia é o piloto revelar que os valores anunciados aquando da apresentação ao público eram conservadores e já foram ultrapassados durante o desenvolvimento do modelo. Bouret afirma mesmo que não está a falar de medições teóricas, mas de números reais que já conseguiram atingir.

O piloto de testes admite que muita gente duvidou da capacidade de aceleração e da velocidade máxima previstas para o modelo, mas garante que o Roadster é uma verdadeira arma, capaz de bater qualquer superdesportivo que exista no mercado. Referindo-se até aos rockets de ar frio a que o Roadster vai recorrer para melhorar a aceleração, a travagem e até a eficácia em curva.

Pesquisa de carros novos

Filtre por marca, modelo, preço, potência e muitas outras caraterísticas, para encontrar o seu carro novo perfeito.

Experimentar agora

Continuar a ler