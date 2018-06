Rock in Rio: Karetus cancela e é substituído por Diego Miranda

Os portugueses Karetus decidiram cancelar a atuação no palco secundário do Rock in Rio, o Music Valley, por não estarem de acordo com a alteração dos horários por causa do jogo de Portugal contra o Uruguai, transmitido em direto em todos os ecrãs do recinto do festival. Em comunicado, a organização lamentou “que a banda não se tenha sentido confortável com as várias possibilidades de horários debatidas” e que tenha optado pelo cancelamento.

A preencher o espaço destinado ao duo de produtores e DJs vai estar Diego Miranda, que prolongará a sua atuação, com início pelas 22h30, terminando por volta da meia-noite, informou ainda a organização. Os Karetus deviam subir ao palco pelas 23h30.

O fecho da noite no Music Valley estará a cargo da dupla Rich & Mendes (00h30) e de Vintage Culture (1h30). Tal como na sexta-feira, o recinto fecha as portas às 3h. No palco principal, o grande cabeça de cartaz deste último dia de Rock in Rio é Katty Perry, com concerto marcado para as 23h.

Continuar a ler