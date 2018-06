Rock vs. chuva: quem levou a melhor no terceiro dia de Rock in Rio?

Um sortido de impermeáveis, cabelos lambidos pela chuva e muita força de vontade para ver o concerto de Xutos & Pontapés até ao fim. Foi este o cenário no Parque da Bela Vista. A meteorologia não ajudou nada à festa neste terceiro dia de Rock in Rio, muito menos abonou a favor de estilo. Para quem decidiu enfrentar o diluvio, das duas uma: ou saiu de casa como se nada fosse, nomeadamente com as pernas bastante ao léu, ou deu o dia como perdido e limitou-se a vestir algo à prova de intempéries. O resultado está à vista. Um street style esquizofrénico, em que cada um se resguardou da chuva com o que tinha à mão. No final do dia, o que interessa é mesmo a música.

Fotografias de Vasco Silva

