Vote aqui. O que vai acontecer no Uruguai-Portugal?

Dizia João Pinto que “prognósticos só no final do jogo”, mas ninguém resiste a uma antevisão em vésperas de Uruguai-Portugal, seja ela mais esperançosa ou desalentadora. A seleção nacional vai entrar em campo daqui a umas horas para decidir quem vai conquistar um lugar ao sol nos quartos de final do Campeonato do Mundo da FIFA. A batalha entre portugueses e uruguaios começa às sete da tarde, por isso ainda tem tempo para passar o resto da tarde a contar-nos o que acha que vai acontecer no Estádio Olímpico de Fisht em Sochi.

Será que Portugal vai contrariar o favoritismo uruguaio e levar a melhor nestes oitavos de final? Ou será que o Uruguai vai chegar mais longe que a seleção nacional neste Mundial da Rússia? O combate é de mata-mata, por isso alguém vai ter de sair vitorioso. Escolha o seu favorito aqui em baixo.

Continuar a ler