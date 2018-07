Acabou-se em 39 minutos. Volvo S60 Polestar esgota nos EUA

Chama-se Care by Volvo e é uma das mais recentes apostas da marca escandinava. Trata-se de um serviço de subscrição de modelos que, segundo o construtor sueco, torna tão fácil ter um carro como um smartphone. Mas “ter” não será o termo mais correcto, já que este programa de assinaturas não passa pela aquisição da viatura. Na prática, o que a marca oferece é um esquema de aluguer que, mediante o pagamento de uma mensalidade, permite aos clientes terem o carro que querem, sem os encargos inerentes à propriedade do veículo.

Foi precisamente nesse regime que a Volvo colocou 20 exemplares do novíssimo S60 T8 Polestar e, passados apenas 39 minutos, não restava um. Ou seja, nem o facto de ser público que o sistema nem sempre funciona nos EUA impediu que, por lá, todas as unidades disponibilizadas na app do Care by Volvo desaparecessem em pouco mais de meia hora.

O preço a pagar para andar de S60 T8 Polestar também não afastou interessados. O sedan é disponibilizado no Care by Volvo por 775 dólares (645€ – S60 T6 AWD Momentum), mas a versão mais desportiva é mais cara, implicando o pagamento mensal de uma quantia que arranca nos 1.100 dólares (940€) por mês, antes de impostos.

Recorde-se que o S60 sairá da primeira fábrica da Volvo em solo americano, localizada em Charleston. Na oferta de motores, sem diesel, o modelo que vem completar a gama 60 disponibiliza duas motorizações híbridas plug-in e foi precisamente numa delas que o antigo preparador da marca sueca trabalhou. Depois de passar pelas mãos da Polestar, o T8 ganhou 15 cv, passando a debitar um total de 420 cv.

O S60 T8 Polestar usufrui de uma suspensão desportiva mais baixa e dura, com amortecedores Öhlins ajustáveis electronicamente, travões Brembo com pinças douradas e discos de travão ventilados à frente e atrás. Distingue-se igualmente pelas jantes desportivas, pelos escapes a preto e o discreto logótipo da Polestar. No interior, bancos desportivos com cintos de segurança na mesma cor dos amortecedores e pinças de travão.

