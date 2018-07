Como quer a pick-up da Tesla? Musk quer saber

Uma enorme pick-up eléctrica, que seja capaz de carregar outra pick-up, como prometeu a Tesla, é muito provavelmente um tipo de veículo que pode não ser muito apelativo para os condutores portugueses, ou mesmo europeus, mas cai que nem sopa no mel para os clientes americanos, que adoram esta classe de modelos, tradicionalmente entre os mais vendidos nos EUA.

What would you love to see in a Tesla pickup truck? I have a few things in mind, but what do you think are small, but important nuances & what would be seriously next level? — Elon Musk (@elonmusk) June 26, 2018

Uma das mais recentes propostas da marca americana de veículos eléctricos, a Tesla está apostada em relembrar que a “super pick-up” vai mesmo avançar, apesar de ainda estar numa fase de desenvolvimento muito preliminar, o que permite a Elon Musk, o CEO, perguntar aos 22 milhões que o seguem através das redes sociais o que gostariam de ver incluído no veículo.

Sempre via Twitter, Musk pergunta de um lado e os clientes avançam com respostas e pedidos pelo outro, o que permite conhecer as características que o fabricante tem previsto incluir de série. Obviamente vai recorrer a dois motores, um por eixo, para assim oferecer tracção às quatro rodas, da mesma forma que vai disponibilizar cavalos e força de sobra. Mas já a inclusão de uma suspensão ajustável à carga, para melhorar o conforto e tomadas de corrente a 240V – isto apesar de nos EUA a corrente doméstica ser a 110V –, para poder alimentar maquinaria potente que normalmente ligamos à corrente da casa (tipo berbequins, equipamento de corte, soldadura etc) sem necessitar de gerador, é novidade.

That will be standard — Elon Musk (@elonmusk) June 27, 2018

Outro dos compromissos do fabricante diz respeito à autonomia, com Musk a mencionar uma autonomia entre 400 e 500 milhas (cerca de 644 a 805 km), pois segundo afirma “há mais espaço para baterias”, o que nos parece estranho, uma vez que a Tesla já encontrou no pequeno Roadster espaço para “enfiar” 200 kWh de acumuladores.

Lá dentro vai existir espaço para quatro, mas aparentemente não é impossível conceber uma versão para deslocar seis adultos, isto para além de uma caixa de carga onde caiba uma pick-up. Mesmo que seja com uma das mais pequenas do mercado (por exemplo a Nissan Navara King Cab tem 3,15 m entre eixos, mais a zona à frente do eixo anterior) e a Tesla tenha o portão traseiro aberto, implica no mínimo um comprimento útil de quatro metros da caixa de carga.

Pickup truck will have power outlets allowing use of heavy duty 240V, high power tools in field all day. No generator needed. — Elon Musk (@elonmusk) June 26, 2018

Como equipamento de série, Musk informa outro seguidor que a sua pick-up vai poder estacionar em paralelo de forma completamente automática e que estará igualmente equipada com câmaras a 360º e tecnologia sonar. Como nos EUA há indivíduos avantajados, em peso e estatura, muitos deles a buscar refúgio nas grandes pick-up, Musk anuncia também que espaço ao volante não vai faltar, a ponto de conseguir sentar André o gigante, um actor e wrestler francês com 2,24 metros de altura e 236 kg de peso.

Sir, this will not be some a dainty little buttercup of a truck! Driver’s seat will be big enough to fit André the giant (love that guy). — Elon Musk (@elonmusk) June 27, 2018

Pesquisa de carros novos

Filtre por marca, modelo, preço, potência e muitas outras caraterísticas, para encontrar o seu carro novo perfeito.

Experimentar agora

Continuar a ler