Detidas 113 pessoas em caso de associação criminosa e agiotagem em Macau

A Polícia Judiciária de Macau anunciou a detenção de 113 pessoas suspeitas de pertencerem a uma rede de agiotagem, das quais quatro ficaram em prisão preventiva.

De acordo com o comunicado divulgado no sábado pelo Ministério Público, os arguidos são suspeitos da prática do crime de associação e agiotagem, sendo que alguns destes arguidos estão a ser investigados pela prática do crime de sequestro.

Dos 113 suspeitos, quatro ficaram em prisão preventiva e aos restantes foram aplicadas as medidas de coação de termo de identidade e residência e a proibição de entrada nos casinos, “tendo em consideração a gravidade e as circunstâncias concretas do caso em causa”, lê-se no comunicado do Ministério Público.

