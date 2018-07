Um fogo no centro histórico de Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro, está a “afetar vários edifícios”, estando no local 66 bombeiros e 20 viaturas, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Aveiro.

A mesma fonte indicou que o alerta foi dado pelas 13h37.

*Em atualização

