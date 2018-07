Mercedes testa eléctrico na Península Ibérica

O tempo frio de Inverno limita a capacidade energética das baterias, diminuindo grandemente a autonomia dos veículos eléctricos que alimentam. Mas o tempo quente não facilita a tarefa das baterias, que nas versões mais potentes, que exigem acumuladores refrigerados, sentem dificuldades extras a dissipar o calor gerado quando são solicitadas fortemente, seja para carregar energia, seja para fornecê-la aos motores. É por isso que fabricante que se preze testa os seus modelos (sejam eles eléctricos ou com também com motor de combustão) no Norte dos países escandinavos, para o frio, e no deserto norte-americano, ou nalguns casos na Península Ibérica, para o calor.

Em vias de colocar no mercado a sua gama eléctrica, sob a submarca EQ, a Mercedes está a ultimar a fase de testes e desenvolvimento do seu SUV eléctrico da Classe C, que surgirá em 2019, de aspecto muito similar ao protótipo EQ Concept apresentado no Salão de Paris de 2016. A novidade é a marca alemã ter anunciado que, para o EQC, escolheu a Península Ibérica para realizar os testes de Verão, sobretudo em Espanha, onde é mais fácil encontrar regiões onde a temperatura ronde 50ºC, com baixo nível de humidade.

Neste tipo de ensaios sob calor intenso, além da resistência da mecânica e baterias às altas temperaturas, é analisada a estanquicidade do habitáculo e mala às poeiras, sendo ainda os veículos submetidos a ritmos variados de condução em pisos irregulares, para determinar a sua resistência a vibrações excessivas, permitindo determinar os níveis de ruídos gerados por este tipo de utilização. Além de fornecer dados que permitem aos engenheiros da marca retirarem conclusões, os testes servem para reunir informações e, assim, optimizar os ensaios posteriores em condições laboratoriais, situação que assegura um maior número de quilómetros de testes, ainda que virtuais, num reduzido período de tempo.

A Mercedes anunciou ainda que são cerca de 200 os veículos dedicados a este período de desenvolvimento, que é o culminar de cerca de quatro anos de trabalho, desde que o projecto do EQC recebeu luz verde para avançar, por parte da administração. E se há EQC que, neste momento, estão no Norte da Europa a ser submetidos a temperaturas de -35ºC, a nossa península vai receber uma frota de SUV eléctricos da marca da estrela prateada para ver como se comportam a +50ºC.

